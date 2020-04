Der Dienstag nach Ostern war für viele Gewerbetreibende ein wichtiger Tag – schließlich durften sie da nach vier Wochen ihr Geschäft wieder öffnen. Nach einer Woche zeigt sich, dass die Menschen nicht gleich einkaufen gehen, nur weil das Geschäft wieder offen hat. „Die Zeit des ungezwungenen Schlenderns kommt erst wieder“, sagt Alexandra Kuttner für die Werk-Stadt Weitra. „Aktuell wird eher gekauft, was gebraucht wird.“

Schlangen nur im TV

Da standen Baumärkte und Geschäfte, die Reparaturen anbieten, höher im Kurs. Auch wenn man Bilder von endlosen Warteschlangen vor Baumärkten hier eher aus dem Fernseher kannte. In den Geschäften des Raiffeisen-Lagerhauses Gmünd-Vitis bemerkte Geschäftsführer Herbert Fürst „keinen dramatischen Zulauf“ nach dem 14. April: „Einen Zustand wie auf TV-Bildern gab es bei uns nirgends, und das war gut so.“ Bei Baustoffen und im Elektromarkt habe er einen Zulauf wie an normalen Tagen vor der Corona-Pandemie registriert.

„Der Andrang in der ersten Woche war wirklich hoch – im Bereich der Reparaturen sogar extrem.“ Thomas Schindler, Rad Fuchs

Räder hoch im Kurs

Sehnsüchtig hatte Thomas Schindler nach vier harten Wochen der Wiedereröffnung des Fahrradgeschäftes „Rad Fuchs“ in Gmünd, das er erst im Vorjahr übernommen hatte, entgegengefiebert – und mit ihm offenbar eine große Kundenschar: „Der Andrang in der ersten Woche war wirklich hoch – im Bereich der Reparaturen extrem, aber auch im Bereich des Neukaufes war die Nachfrage sehr hoch.“ Gleich am Dienstag zur Ladenöffnung seien viele Kunden gekommen. Sorgen hinsichtlich der Einhaltung der Sicherheits-Verordnungen seien dennoch unbegründet gewesen, freut er sich, „es ist mit Maske und Abständen sehr diszipliniert abgelaufen“.

Viel los war auch in Gärtnereien

„Die Leute sind darauf bedacht, Pflanzen lokal zu kaufen, sich ihren Garten schön herzurichten“, erzählt Gabriele Berger von der Gärtnerei Berger in Ullrichs. „Viele sind sehr weit fortgeschritten und durch das schöne Wetter dazu verleitet, gewisse Pflanzen zu früh rauszusetzen. Wir haben immer noch April! Da ist es für manche Pflanzen zu kalt. Wir weisen zwar darauf hin, aber nicht alle Kunden haben dafür Verständnis.“

Dafür verstehe der Großteil die Sicherheitsmaßnahmen. In den sechs Glashäusern, drei Folientunnels und im Geschäft dürfen sich jeweils vier Personen gleichzeitig aufhalten. „Die Schwierigkeit ist, dass sich die Kunden auch nicht begegnen dürfen“, sagt Berger. Die Umsätze stimmen aber, schildert sie: „Als im März die Maßnahmen gekommen sind, waren wir mitten in der Beet- und Balkonpflanzen-Produktion für Mai und Juni. Das sind die stärksten Monate, da machen wir den halben Jahresumsatz. Wir haben gezittert, ob wir darum fallen bzw. zittern weiter, ob die Maßnahmen wieder verschärft werden müssen. Jetzt ist die Erleichterung einmal groß.“

„Guten Morgen, Weitra“

Das war auch bei den Weitraer Gewerbetreibenden der Fall. Mit frischer Motivation sperrten sie mit der Aktion „Guten Morgen, Weitra“ wieder auf – die meisten vorerst vormittags. „Die Aktion wurde gut angenommen, etliche konnte ich motivieren, auch aufzusperren“, sagt Alexandra Kuttner, die selbst zwei Geschäfte in der Braustadt betreibt. „Die Kunden nehmen das Angebot an, vor allem Stammkunden, die bewusst hier kaufen, um uns zu unterstützen. Laufkundschaft und Ausflügler fehlen aber.“

Emotionen wieder wecken

Die Menschen sind im Reduktionsmodus, die Maske erinnert sie stets daran. Bei Redzac Mengl in Weitra standen Reparaturen hoch im Kurs. „Haushaltsgeräte, SAT-Anlage oder Handy“, erklärt Ewald Mengl. „Das braucht man, um informiert zu sein. Shoppen mit Maske ist ja kaum möglich.“

Noch etwas leer ist auch der Gmünder Stadtplatz. Daran haben die Geschäfte zu kiefeln.

„Wir hätten schon gedacht, dass nach der langen Zeit mehr Bedarf ist, sind mit normalen Öffnungszeiten und in vollem Umfang, also auch mit Werkstatt, im Einsatz“, sagt Juwelier Reinhard Pöhn. „Aber die Leute hatten offenbar erst eher das Bedürfnis nach anderen Dingen. Der Andrang war ziemlich verhalten.“ Die geschlossene Gastronomie ziehe derzeit nur wenig Menschen auf den Stadtplatz, zudem seien größere Feiern verschoben worden. „Wir hoffen, dass bald etwas Normalität einkehrt“, sagt Pöhn. „Und dann wird es wichtig sein, die Emotionen wieder zu erwecken.“