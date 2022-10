Gestiegene Infektionszahlen: Covid-Pandemie im Schatten neuer Krisen

Bundesweit sind die Infektionen rund um Covid-19 zuletzt wieder gestiegen, auch im Gmünder Bezirk waren zu Wochenbeginn laut AGES rund 370 aktuelle Covid-Fälle gemeldet. „Momentan haben wir das Glück, dass die kursierenden Varianten milde Verläufe zeigen“, sagt Bezirksärztevertreter Christoph Preißl: „Aber der Großteil nimmt bei einer Infektion Krankenstand in Anspruch, um die fünf Tage braucht fast jeder.“

Vulnerablen Gruppen – etwa älteren Personen und Menschen mit Vorerkrankungen – sei jedenfalls die vierte Impfung zu empfehlen, so Preißl. Neben Covid-19 sind auch andere Infektionen mit ähnlichen Symptomen wie Husten, Fieber und Halsschmerzen im Umlauf: „Das entspricht etwa dem Niveau vor der Pandemie, in den vergangenen zwei Jahren hatten wir sehr schwache Saisonen mit Schnupfen und Herbstinfektionen.“ Das stimme ihn nachdenklich, was die Grippe betrifft, sagt Preißl: „Wenn auch das dem Niveau vor Covid-19 entspricht, sind starke Grippewellen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel zu erwarten.“

Das Positive an der Covid-Pandemie sei jedenfalls der Lerneffekt im Umgang mit Infektionskrankheiten, meint Christoph Preißl: „Wir haben gelernt, wie wir uns schützen können – nämlich unter anderem mit Abstand halten und dem Tragen von Schutzmasken. Und wir Ärzte wurden beim Diagnostizieren teilweise schneller.“ Wie ernst wird Covid-19 eigentlich noch genommen? Von Patienten zunehmend weniger, sagt er. Ein möglicher Grund: „Es steht im Schatten anderer, neuer Krisen. Wir wissen mittlerweile, wie wir mit Covid umgehen können. Bei der Energiekrise sieht das zum Beispiel anders aus.“

Neid und Aggression lösen Probleme nicht

Von einer Krise zur anderen, da seien durchaus Auswirkungen auf die Psyche erkennbar, sagt der Ärztevertreter: „Vielleicht ist es den meisten gar nicht bewusst, welche gesundheitlichen Probleme auf die Psyche zurückzuführen sind.“ Vieles sei derzeit ungewiss und das führe nicht selten zu Aggression.

Aber: „Aggression und Neid gegenüber anderen macht die Situation für einen selbst auch nicht besser. Was hilft, ist Ehrlichkeit, miteinander reden und zusammenstehen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.