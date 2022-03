„Gibt keine Autos“: Autofrühling fällt wegen Lieferproblemen aus

Ende Jänner hatte die NÖN noch über ein Festhalten der Organisatoren an einem Autofrühling im Zuge der Gmünder Hausmesse am ersten April-Wochenende berichtet, jetzt musste doch umdisponiert werden: Die Messe findet statt, die Autoschau am Schubertplatz wird 2022 aber ausfallen. Warum? „Es gibt einfach keine Autos am Markt“, zuckt „Echt Gmünd“-Obmann Peter Ruzicka mit den Schultern.

Er habe mit den Ausstellern von zwölf verschiedenen Automarken aus den Jahren vor der Pandemie Kontakt gehalten, sagt der mit dem Management betraute Thomas Breit. Das Bild sei mit einer Ausnahme überall gleich gewesen. „Einzig Ford Weiss aus Schrems könnte einige neue Modelle herzeigen. Der Rest hat ein, zwei Modelle – und weil es zuwenig neue Autos gibt, ist auch der Gebrauchtwagenmarkt dünn“, sagt Breit: „Es ist einfach eine Katastrophe. Das bringt nichts, eine Autoschau hat unter solchen Umständen keinen Sinn.“

Eder: „Teils warten wir seit einem Jahr…“

Von einer „kumulierten Geschichte als Folge von drei, vier verschiedenen Engpässen“ spricht Harald Eder, Obmann-Stellvertreter in der Gmünder Werbegemeinschaft und Autohändler in der Neustadt, aus der Praxis. Offiziell sei in der Branche angesichts der Rohstoffkrise von Produktionsproblemen für Mikrochips die Rede, auch das Fehlen elektronischer Komponenten als Teile komplexer Systeme könne die Pkw-Fertigstellung hinauszögern. Große Engpässe ortet er auch bei Verbrennungsmotoren. Die Lieferprobleme ziehen Engpässe in allen Bereichen von Jung- bis Gebrauchtwagen nach sich. Gebrauchte werden so freilich aufgewertet, Werkstätten stärker ausgelastet.

Wie läuft ein Autokauf unter solchen Vorzeichen ab? Da sei ein Umdenken nötig geworden, räumt Eder ein, Beratung gebe es oft eher am Telefon oder über das Internet. Abhängig von konkreten Typen- und Sonderwünschen werde einem ein Richtwert für die tendenzielle Auslieferung nach aktuellem Wissensstand genannt. „Unter zwei, drei Monaten Wartezeit gibt‘s mit Ausnahme einzelner, handverlesener Modelle aber keinen Neuen. Teils warten wir seit einem Jahr auf die Auslieferung bestellter Wagen“, erzählt Harald Eder. Die russische Invasion in der Ukraine – wichtige Lieferantin für den Autoweltmarkt – könne den Druck zusätzlich erhöhen.

„Wirklich eigenartige Situation“ auch im Lagerhaus

Im Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis fällt die große Hausmesse wegen zu kurzer Planungszeit im Schatten der Covid-Maßnahmen generell aus. Die traditionelle Autoschau hätte auch bei längerer Vorlaufzeit nicht abgehalten werden können, sagt Geschäftsführer Günter Zaiser: Einige Fahrzeuge gebe es, „aber zum Herzeigen sind es zu wenig. Es ist eine wirklich eigenartige Situation, die unsere Verkäufer sehr fordert.“

Auch er spricht von langen Lieferzeiten selbst für durchschnittliche Ansprüche, als Folge müsse auf der Suche nach Gebrauchten teils weit über die Region hinaus gegangen werden. Auch die Bereitschaft zum Austausch von Fahrzeugen unter Händlern bei Bedarf habe nachgelassen. Es geht einfach jedem an die Substanz.

Motorfun B30 & Gartentechnik Kitzler als externe Aussteller

Ohne Autoschau als Zugpferd am Sonntag wurde die Gmünder Hausmesse auf Freitag und Samstag reduziert, am Samstagvormittag startet am Stadtplatz auch die Wochenmarkt-Saison. Insgesamt blickt „Echt Gmünd“-Obmann Peter Ruzicka der Messe sehr positiv entgegen: „Alles darf öffnen, ich nehme einen allgemeinen Hype wahr, wir brauchen nur noch auf das Wetter zu hoffen.“

Zudem wurde der Kreis größer: Aus Heidenreichstein will sich die Firma Motorfun B30 mit einer Auswahl an Zweirädern und Quads erstmals in Gmünd präsentieren, Gartentechnik Kitzler aus Dietmanns will indes Landmaschinen ausstellen. Im landwirtschaftlichen Bereich ist die Lage noch besser. Im Lagerhaus wird daher laut Geschäftsführer Zaiser ebenfalls darüber nachgedacht, abseits der Gmünder Messe rund um den 1. Mai einen Tag der offenen Tür im Steyr-Center abzuhalten.

