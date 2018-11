Giftköder-Alarm: Polizei relativiert .

Eine „Giftköder-Warnung“ macht seit dem Nachmittag des 19. November auf Facebook die Runde. Nahe des Gasthauses Schütz in Brand (Gemeinde Brand-Nagelberg) würden „Wurst Giftköder ausgelegt“, heißt es in dem Beitrag, der in Windeseile mehr als hundertfach weitergegeben wurde. Bloß: Die Polizei relativiert die Aussage.