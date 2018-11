Nahe des Gasthauses Schütz in Brand (Gemeinde Brand-Nagelberg) würden „Wurst Giftköder ausgelegt“, heißt es in dem Beitrag, der in Windeseile mehr als hundertfach weitergegeben wurde. Bloß: Die Polizei relativiert die Aussage.

Bis dato gebe es keine Anzeichen darauf, dass die Meldung wirklich stimme, heißt es auf NÖN-Nachfrage. Zwar sei der Fall eines gesundheitlich angeschlagenen Hundes gemeldet worden, es gebe aber bislang weder gefundene Köder noch einen Nachweis für Gift.

Update:

Gegen Mittag des 20. November gab die Gmünder Tierärztin Katia Waitz definitiv Entwarnung: Das von ihr untersuchte Tier habe kein Gift aufgenommen – sondern alte Wurst gefressen.