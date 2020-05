Die Gottesdienste in den Kirchen können ab 15. Mai wieder von Gläubigen mit Mund-Nasen-Schutz besucht werden. Viele dürfen dem Ruf der Glocken coronabedingt aber nicht folgen – pro Messbesucher müssen zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Die Vorgabe bringt die Pfarren ins Grübeln. Vor allem das „Wie?“ der Umsetzung fordert viele heraus.

Vermessung in Gmünd

In der Stadtpfarrkirche Gmünd muss erst eruiert werden, wie viele Gottesdienstbesucher überhaupt zugelassen werden können, heißt es aus der Pfarre. „Aber wir haben ja noch etwas Zeit“, meint Pfarrer Rudolf Wagner. Es gebe nur uralte Pläne und viele Pfeiler im Kircheninneren, diese müssen bei der Berechnung berücksichtigt werden. Wie die Zugangsbeschränkungen umgesetzt werden sollen, ist noch festzulegen.

In der Pfarrkirche Gmünd-Neustadt dürfen höchstens 80 Personen der Messe beiwohnen. Gestartet wird am 16. Mai mit der Vorabendmesse um 18.30 Uhr, am Sonntag ist die Messe um 9.30 Uhr.

Maximal 35 Messbesucher in Schrems

Noch Zeit mit der endgültigen Entscheidung über die Umsetzung der Vorgaben will sich auch der Schremser Pfarrer und Dechant Herbert Schlosser lassen. „Sie ändern sich fast täglich, deshalb warten wir noch zu“, meint Schlosser, der von 35 Personen bei Gottesdiensten ausgeht. „Das ist nicht viel, daher wollen wir an Samstagen eine Vorabendmesse und sonntags zwei Messen um 8 und 9.30 Uhr durchführen.“ In Langegg gibt es eine Sonntagsmesse und eventuell eine Vorabendmesse. „In Amaliendorf gibt es keine Messen, diese dürften nämlich nur zwei Personen besuchen“, erklärt Schlosser. Jene Plätze, die besetzt werden dürfen, sollen gekennzeichnet werden. „Wie, das klären wir in den nächsten Tagen.“

K. Pollak Dechant Herbert Schlosser will in Schrems sonntags zwei Messen durchführen.

Er bittet um Verständnis im Kirchenvolk: „Wir werden tägliche Gottesdienste in Schrems anbieten, dann können die Gläubigen, die am Sonntag vielleicht nicht mehr in die Kirche dürfen, auf die Wochentagsmesse ausweichen. Wir probieren das einmal und hoffen, dass die Regelungen stufenweise ausgeweitet werden. Der Herrgott geht mit uns, wir lassen den Kopf nicht hängen.“ Die Vorgaben sind für Schlosser berechtigt, nur eines kann er nicht nachvollziehen: „Bei einer Taufe müssen die Teilnehmer mit Mundschutz weit auseinander sitzen. Beim Essen im Gasthaus danach gilt das aber nicht.“

St. Wolfgang kann aushelfen

Kein Platzproblem gibt es in der großen Kirche von St. Wolfgang. 75 Personen sind hier erlaubt. „Das dürfte sich gut ausgehen“, meint Pater Markus. Da in seiner zweiten Pfarre in Spital nur 15 Personen in die Kirche dürfen, sind in St. Wolfgang zwei Sonntagsmessen geplant: eine um 8.30 Uhr für St. Wolfgang, eine um 9.30 Uhr für Spital. „Es können aber gern Gläubige aus anderen Pfarren dazukommen, da sicher Plätze frei sind“, meint der Pater, der „Nicht-Pfarrkinder“ um einen Anruf vor der Teilnahme unter 0680/3267034 bittet. In Spital gibt es mittwochs und freitags 19.30-Uhr-Messen.