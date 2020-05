Grenzschutz: Heeres-Fahrzeug landete im Graben .

Ein Fahrzeug des coronabedingt für den Grenzschutz im Bezirk Gmünd abgestellten Bundesheeres löste in den Morgenstunden des 14. Mai einen größeren Alarm aus: Es kam von der kurvigen, regennassen Landesstraße 62 zwischen Neu-Nagelberg und Gmünd direkt an der Grenze ab, überschlug sich und landete am Dach. Fünf Feuerwehren rückten aus.