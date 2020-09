Der „kleine Stich mit großer Wirkung“ dürfte heuer im Herbst ein Problem werden: Die Zahl der Personen, die eine Grippeimpfung wollen, dürfte jene der vorhandenen Impfstoffe übersteigen. Die Liste der Voranmeldungen ist bei Ärzten und Apotheken lang und dürfte auch noch länger werden.

Einsatz auf bestelltes Serum

Der Run auf den Grippeimpfstoff ist gewaltig, das ergab ein Rundruf der NÖN. „Wir mussten bereits im Februar den Impfstoff bestellen und haben wieder die Menge geordert, die wir in den letzten Jahren benötigt hatten. Da war aber von Corona noch keine Rede. Jetzt versuchen wir, zusätzlichen Impfstoff zu bekommen, denn eines ist fix: Wir werden viel mehr Serum brauchen“, berichtet Alice Wittig-Pascher von enormer Nachfrage in der Heiden-

reich- steiner Apotheke. „Wir haben daher entschieden, bei Vorbestellungen einen Einsatz zu verlangen. So wollen wir verhindern, dass eine Person in mehreren Apotheken Grippeimpfstoff vorbestellt und dieser anderen potenziell Impfwilligen dadurch vorenthalten wird“, sagt die Apothekerin.

Zwei Arten von Impfstoffen

Gestartet werde mit der Aktion, sobald es Impfstoffe gibt, das dürfte ab Mitte Oktober sein. Es stehen zwei verschiedene Impfstoffe zur Verfügung: Der Standard-Impfstoff, der vier Grippestämme abdeckt, und jener für Personen ab 65 Jahren: „Dieser deckt drei Stämme ab. Ältere Personen haben eine schlechtere Immun antwort und dieser Impfstoff ist für sie besser verträglich.“ Dass die Nachfrage heuer sehr hoch ist, begrüßt die Apothekerin: „Je mehr Grippegeimpfte es gibt, desto mehr Spitalbetten bleiben frei. Diese werden wir für Corona-Kranke vermutlich brauchen.“

Impfen ab Oktober

Mit ausreichend Impfstoff rechnet auch Apothekerin Isabella Kitzler von der Apotheke Gmünd-Neustadt nicht. „Die Lieferung sollte Anfang Oktober kommen und dann sehen wir, wie viel wir kriegen. Unsere Listen mit den Voranmeldungen sind schon sehr, sehr lange“, betont Kitzler. Das große Interesse an der Grippeimpfung ist für sie neu. „In den vergangenen Jahren ist uns immer Serum übrig geblieben.“

Die Engpässe seien auch der nicht einfachen Produktion geschuldet: „Es ist eine sehr heikle Sache, man kann nicht einfach die Produktion hochfahren. Die Hersteller sind bereits ausverkauft.“ Kitzler sieht noch eine kleine Chance, zusätzlichen Impfstoff zu bekommen: „Die Stadt Wien hat 400.000 Dosen für ihre Gratis-Impfaktion bestellt. Was davon nicht benötigt wird, dürfte in den Bundesländern verteilt werden.“

Impfung auch für Kinder

Der Bezirksobmann des Seniorenbundes, Werner Himmer, wird auch heuer wieder impfen gehen: „Wenn ich einen Impfstoff bekomme. Ich stehe auf der Warteliste.“ Seinen Mitgliedern rät er ebenfalls, sich impfen zu lassen.

Diesen Rat erteilt auch der Schularzt am Gmünder Schulzentrum und Gymnasium, Nikolaus Haider aus Hoheneich: „Ich finde die Grippeimpfung sehr vernünftig, gerade jetzt ist diese umso wichtiger.“ Wie es mit den Grippeimpfungen an den Schulen aussehen werde, das soll im Oktober entschieden werden: „Für Impfungen an Schulen ist der Amtsarzt zuständig.“