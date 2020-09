Nach einem durchwachsenen vergangenen Schuljahr mit „Distance Learning“, geänderten Matura-Regelungen und ausgefallenen Schulschlussfeiern starten die höheren Schulen mit der Hoffnung auf möglichst lange währende Normalität ins neue Schuljahr.

Wirtschaftsakademie geht ins dritte Jahr

Im Schulzentrum – das die vier Schultypen Handelsakademie, Handelsschule, Fachschule und Aufbaulehrgang unter einem Dach vereint – sind Schülerzahlen und Neuanmeldungen laut Direktorin Cordula Krammer stabil. Obwohl am 7. September mit Präsenzunterricht gestartet wird, teile man die Klassen vorsorglich bereits in zwei Gruppen und erhebe den Bedarf an Laptop-Leihgeräten, um im Ernstfall gerüstet zu sein: „Wir sind gewappnet.“

Für die Wirtschaftsakademie Waldviertel – eine Sonderform der HAK, die über Online-Klassen vier verschiedene Schwerpunkte der Wald viertler HAK-Standorte anbietet – beginnt das dritte Jahr. Und somit das erste Jahr mit Schwerpunkt-Unterricht. „Die Schüler haben das Angebot der anderen Standorte gut genutzt“, betont Krammer. Hier bleibt die digitale Lehre also weiterhin Thema. Der „Industrial Business“-Zweig wird zum zweiten Mal angeboten, werde positiv angenommen, müsse sich aber erst etablieren: „Das dauert, bis man erste Absolventen hat und es sich in der Wirtschaft umspricht.“

Fünf Pensionierungen, drei neue Lehrerinnen

Einige Veränderungen gibt es in personeller Hinsicht: Margit Spindler trat Ende April ihren Ruhestand an, Martin Schuster nun nach einjährigem Sabbatical. Auch Christa Kirchner und Franz Stidl verabschieden sich in die Pension. Kirchner hat Kreativfächer unterrichtet, Stidl war langjähriger Mathematik-Lehrer, IT-Kustode und saß im Schulgemeinschaftsausschuss. Reinhard Ettmüller, der Schülergenerationen als Deutsch- und Geschichtelehrer bekannt ist, werde im Laufe des Schuljahres nach Aufbrauchen des angesparten Zeitkontos pensioniert, erklärt Krammer.

Mit Klaudia Wendl kommt eine neue Biologie-Lehrerin ins Team. Ihre Stammschule ist die HTL Karlstein, am Gmünder Gymnasium hat Wendl ihr Unterrichtspraktikum absolviert. Isabella Zwölfer wird neben ihrer Tätigkeit am Gymnasium Zwettl künftig Deutsch im Schulzentrum unterrichten, Maria Holl Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck sowie Küchen- und Restaurantmanagement an Fachschule und Aufbaulehrgang. Sie ist seit 1985 Lehrerin an ihrer Stammschule, der HLW-FW Zwettl.

Zwei erste Klassen zum Schulbeginn

Auch das Gmünder Gymnasium bekommt Unterstützung aus der HTL Karlstein: Verena Höbinger wird Bewegung und Sport bei den Mädchen unterrichten. Mit Ingrid Pollak gibt es eine Pensionierung. Am Gym starten heuer „ein bisschen weniger Schüler“ ins neue Schuljahr, sagt Direktor Günter Czetina: Statt drei ersten Klassen gebe es jetzt nur zwei. Die Fünfte bleibt dafür zweiklassig, obwohl „schon einige Schüler in andere Schulen abgegangen sind“.

Fernlehre wäre für die Jüngsten schwierig

In der Lehre soll laut Czetina vermehrt auf digitale Kompetenzen gesetzt werden – etwa durch das Fach „Digitale Grundbildung“ und einen neu ausgestatteten EDV-Saal. Wenn nötig, sei man auf den Schwenk zum Home Schooling vorbereitet. Aber: „Wir hoffen auf eine grüne Ampel, und dass sie möglichst lange bleibt.“ Denn besonders die Erstklässler könne die Fernlehre hart treffen, sei doch allein die Veränderung von der Volksschule aufs Gymnasium enorm: „Diese Umstellung in der ersten Klasse ist mit vielen Aspekten verbunden.“ Was sich Czetina fürs neue Schuljahr wünscht? „Dass alles möglichst problemlos abläuft.“

Jahr war auch für Schülervertretung herausfordernd

Ähnlich sehen das die Schülervertreter: „Ich glaube, dass es nach einem Semester Distance Learning wichtig und gut ist, zurück in die Schule zu kommen, unter ‚normalen‘ Bedingungen zu lernen und auch sozial wieder zusammenzukommen. Es kann natürlich zum Problem werden, alle Schüler auf einmal in die Schulen zu lassen, erkranken will keiner von uns“, sagt Gym-Sprecher Maximilian Stark.

Für die Schüler sei das kommende Schuljahr eine „völlig neue Herausforderung“, betont indes Schulzentrum-Sprecher Armin Sejdic: „Aber es ist im Interesse aller Beteiligten, unser Schulleben den Sicherheitsvorkehrungen anzupassen.“ Ursprünglich gewählt, um schulinterne Feiern zu organisieren, Ideen von Schülern umzusetzen oder bei Seminaren dazuzulernen, sei dem Schulsprecherteam davon im vergangenen Jahr nur wenig geblieben, zeigt er auf.