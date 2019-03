Die Belebung von Ortskernen, vor allem im ländlichen und urbanen Raum, soll forciert werden. Die NÖN durchleuchtete die derzeitige Situation im Bezirk Gmünd.

Seit 2002 ist die Bevölkerung um 3.129 Personen auf 36.789 Hauptwohnsitzer „geschrumpft“. Auch in der Stadt Gmünd gingen die Hauptwohnsitzer um 478 zurück.

Der Tenor zu den geplanten Förderungen ist gut, da ja auch die Preise für Baugrundstücke gegenüber 2017 im Vorjahr durchschnittlich um 7,7 Prozent auf 29,1 Euro pro Quadratmeter gestiegen sind. Jedoch sieht ÖVP-Bürgermeister Peter Höbarth Probleme: „Eine Ortskernbelebung nur mit Wohnbau wird nicht funktionieren. Es braucht auch eine gewisse Infrastruktur.“ Außer dem Gasthaus in St. Martin gebe es in seiner Gemeinde keine leer stehenden Häuser, es stehen auch genügend freie Bauplätze, die es um zehn Euro gibt, bereit.

Ortskernbelebung braucht Infrastruktur

In ähnlicher Situation ist man in der Gemeinde Waldenstein. Hier floriert der Wohnbau, es gibt nur vereinzelte leere Häuser und es stehen ausreichend Bauplätze bereit. „Förderungen sind wichtig. Mir ist es lieber, wenn statt eines Neubaues ein altes Haus saniert wird“, so ÖVP-Bürgermeister Alois Strondl.

Über genügend Bauplätze verfügt auch die Stadtgemeinde Litschau, die die größte Abwanderung im Bezirk verzeichnen musste. „Es gibt Interessenten an Bauplätzen und auch an alten Häusern“, berichtet Bürgermeister Rainer Hirschmann (ÖVP). Bauplätze kosten in Litschau 18 Euro, in den Katastralgemeinden nur die Hälfte. Auch Häuser am Stadtplatz werden verkauft und saniert: „Dadurch bleibt unser schöner Stadtkern erhalten.“

Die leerstehenden Häuser am Heidenreichsteiner Stadtplatz sind in Privatbesitz. Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) dazu: „Wir können nur die Hausbesitzer bitten, ihre Häuser zu sanieren, wobei höhere Förderungen ein Anreiz sein könnte.“ Betreffend Wohnbau ist die Situation besser. In der Edlau gibt es 20 Bauplätze von der Volksbank.

"Wollen Altbestände beleben"

In Gmünd wurden bereits alle „Altbestände“ erhoben (die NÖN berichtete). Auch hier könnten die privaten Besitzer durch Förderungen zum Renovieren animiert werden. „Wir wollen, dass die Altbestände belebt werden, bevor es neuen Wohnbau gibt“, meint Stadtrat Alexander Berger. Bauland ist derzeit in Gmünd schon rar.

„Mit der neuen Wohnbaustrategie werden die Bemühungen der gemeinnützigen Bauträger weiterverfolgt. Die Verdichtung von Ortskernen sind vorrangige Ziele. Wohnen und arbeiten in den eigenen vier Wänden wird erleichtert. Wir haben in Gmünd und in kleineren Gemeinden derartige Projekte geplant“, betont Manfred Damberger von der WAV.