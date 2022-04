Große Menge an Löschpulver entsorgt: Doppelter Einsatz für Feuerwehren

Die Feuerwehren aus Kleedorf, Hoheneich, Schrems und Gmünd verhinderten zwischen Montag und Dienstagabend eine Umweltgefährdung des Braunaubaches zwischen der „Anderlfabrik“ und der Hoheneicher „Heweg Wehr“. Der Urheber dieser Wasserverschmutzung ist noch unbekannt.

Bereits am Ostermontag wurden rund 50 Floriani zur Anderlfabrik gerufen, da Passanten dort ein vorerst unbekanntes, weißes Pulver im Bach und an der Uferböschung entdeckt hatten und die Einsatzkräfte alarmierten (die NÖN berichtete). Das lose Pulver wurde abgedeckt und unter Einsatz von Chemikalienschutzanzügen und Kohlefilter-Atemschutzmasken mehrere Proben entnommen. Außerdem wurden mehrere Ölsperren im Bachverlauf errichtet, um die weitere Ausbreitung zu stoppen. Darüber hinaus suchten Floriani und Polizeibeamten die Einsatzstelle ab und fanden zahlreiche leere, aber auch noch volle , tragbare Feuerlöscher, was den Verdacht nahelegte, dass es sich bei dem unbekannten Medium um Feuerlöschpulver handeln könnte. Wie diese ungewöhnlich große Menge an vermeintlichem Löschpulver an diesen Ort kam, war jedoch nicht nachvollziehbar.

Die sofort in Auftrag gegebene Laboranalyse verschaffte Klarheit. Über Nacht wurden die Proben in einem Labor untersucht. Die Analysen bestätigten den Verdacht vom Vorabend: Monoammoniumphosphat und Ammoniumsulfat wurden als Hauptbestandteile von Löschpulver nachgewiesen. Daraufhin wurde die Einsatzstelle erneut durch einen Mitarbeiter der Wasserschutzbehörde und die zuständigen Feuerwehrkommandanten Jochen Miniböck (Kleedorf) und Dominik Krenn (Hoheneich) begangen. „Die ausgebrachten Chemikalien sind für Umwelt und Menschen kurzfristig nicht gefährlich. Im Laufe der Zeit können sie sich jedoch im Wasser lösen und gefährlich werden, daher musste das Pulver sofort aus dem Wasser gebracht werden“, heißt es von der Feuerwehr.

Da vorerst kein Verursacher ausfindig gemacht werden konnte, beauftragte die Bezirkshauptmannschaft Gmünd die zuständigen Feuerwehren Kleedorf und Hoheneich mit der Entfernung der Verunreinigungen.

Dazu standen am 19. April erneut die Floriani im großangelegten Reinigungseinsatz. Größere Pulverhaufen trugen die Floriani mit Schaufeln ab. Während sich die Mitglieder der Feuerwehren Kleedorf und Schrems vom Ausgangspunkt der Verunreinigung talwärts vorarbeiteten, um das Löschpulver Meter für Meter von der Böschung zu spülen und es in den eingesetzten Ölsperren abzuschöpfen, kontrollierten die Frauen und Männer der Feuerwehren Hoheneich und Gmünd laufend den Bachverlauf mit einem Feuerwehrboot auf weitere Verunreinigungen. Eine entstandene Verklausung, bei der sich größere Mengen an Pulver angesammelt hat, wurde unter großer Anstrengung händisch entfernt. Um die Strömungsgeschwindigkeit im Bach zu erhöhen und damit auch die letzten Reste des Löschpulvers auszuspülen, öffnete der Betreuer der Wehranlage auf Anordnung der Feuerwehr einen Teil der Wehr.

Letzte Rückstände nach über drei Stunden entfernt

Nach über drei Stunden schweißtreibender Arbeit entfernten die knapp 50 eingesetzten Feuerwehrmitglieder die letzten Reste des Löschpulvers. Eine Gefährdung der Umwelt konnte somit erfolgreich abgewendet werden. Wer das Löschpulver freigesetzt hat und aus welchem Grund ist unklar.

Die Bezirksverwaltungsbehörde ist nun am Zug, einen Verantwortlichen sowie einen Kostenträger für den Feuerwehreinsatz und die Entsorgung ausfindig zu machen. Die Feuerwehr zieht trotz des hohen Aufwands ein positives Resümee: „Auch wenn niemand von uns versteht, wie jemand auf die Idee kommen kann, Löschpulver in so großen Mengen einfach in der Natur zu entsorgen, sind wir froh, dass wir den Einsatz unfallfrei und erfolgreich beenden konnten. Die Zusammenarbeit über Orts- und Feuerwehrabschnittsgrenzen funktioniert tadellos. Wir hoffen jedoch, dass ein Verantwortlicher gefunden werden kann. Auch wenn wir freiwillig bei der Feuerwehr sind, entstehen uns Kosten für Wartung, Instandhaltung und Treibstoff, die aus der Feuerwehrkassa zu decken sind, sollten wir bei diesem Einsatz ‚durch die Finger schauen‘, was für uns natürlich äußerst schade wäre“, meint Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Jochen Miniböck.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.