Große Vorhaben im Norden: Teichpädaogik bis Weidewirtschaft

Eineinhalb Jahre ist es her, dass in den Gemeinden im Norden des Gmünder Bezirkes das Projekt „Klimawandelanpassungs-Modellregion Waldviertel Nord“ angelaufen ist. Jetzt wurde ein Paket mit zehn Maßnahmen beschlossen – vom Pilotversuch für Weidewirtschaft mit unterschiedlichen Tieren über einen Rund-Wanderweg bis zur Teichpädagogik-Ausbildung.

Es wurden Gespräche mit regionalen Experten geführt, Fachvorträge organisiert und Rückmeldungen aus der Bevölkerung eingearbeitet. Der Rund-Wanderweg durch die Kleinregionsgemeinden soll anhand der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zeigen, welchen Beitrag jeder zur Nachhaltigkeit leisten kann. Mit „Weidewirtschaft neu entdecken“ will man Weidewirtschaft mit unterschiedlichen Tieren umsetzen: Es sind Workshops und Exkursionen geplant, Wissen und Erfahrungen sollen aufgebaut werden.

Für Kinder soll es künftig ein Feriencamp geben. Leitthemen der Klimawandelanpassungsstrategie sollen in das bestehende Ferienbetreuungsangebot der Kinder- & Ferien-Akademie eingearbeitet werden. Weiterer wichtiger Punkt des Maßnahmenpaketes: Die Region ist bekannt für die Vielzahl an Teichen und um dafür Bewusstsein zu schaffen, wird in Zusammenarbeit mit dem NÖ Teichwirte-Verband eine Teichpädagogik-Ausbildung erarbeitet. Ein Schwerpunkt wird zudem die Biodiversität am Reißbach – um diese zu erhalten, will die Kleinregion in Zusammenarbeit mit der Energie- und Umweltagentur des Landes ein Konzept der nachhaltigen Bewirtschaftung entwickeln.

Zum Thema nachhaltige Landwirtschaft und nachhaltige Produkte ist geplant, dass sich Direktvermarkter und regionale Lebensmittelproduzen – etwa durch die Entwicklung eines gemeinsamen Bestell- und Logistiksystems – stärken und Verbraucher zum regionalen Konsum motivieren. In Zusammenarbeit mit dem Projekt „Nachbarschaftshilfe Plus“ erhalten ältere Personen sowie 24-Stunden-Pflegekräfte Tipps und Tricks für richtiges Verhalten bei Hitze.

Vorgesehen ist auch die Umsetzung eines „KLAR!“-Podcast-Formates. Das gesamte Konzept wurde beim Klima- und Energiefonds, der Träger des Programms ist, eingereicht. Nach einem positiven Förderbescheid kann voraussichtlich im Mai mit der Umsetzung begonnen werden.

