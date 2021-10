Großeinsatz: Scheune hinter Wohnhaus in Vollbrand

Während sich Kameraden aus dem Gmünder Bezirk auf einen Waldbrand-Einsatz im Raxgebiet vorbereiten, kam am frühen Abend des 28. Oktober die Alarmierung zu einem Großbrand in der Heimat: Eine Scheune hinter einem Wohnhaus in Albrechts (Gemeinde Waldenstein) geriet in Vollbrand.