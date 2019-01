Bildungsminister Heinz Faßmann will Ethikunterricht an allen Schulen einführen. Von Ethikunterricht für Schüler, die nicht am Regel-Religionsunterricht teilnehmen, wären im Bezirk Gmünd derzeit von 2.120 Pflichtschülern nur 117 Schüler der Volks-, Mittel- und Polytechnischen Schule betroffen. Ethikunterricht gibt es derzeit nur am Schulzentrum.

Mit dem seit zehn Jahren verpflichtenden „Ethikunterricht“ für jene Schüler des Schulzentrums, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen wollen oder können, ist man landesweit unter den Vorreitern. „Dieser Schulversuch läuft problemlos. Es gibt also den herkömmlichen Religionsunterricht und für jene, die sich von diesem abgemeldet haben, keiner Konfession angehören oder keinen regelmäßigen Religionsunterricht besuchen können, den Ethikunterricht“, erklärt Direktorin Cordula Krammer.

Diesen Ethikunterricht führte von Beginn an Alois Müllner, der seit 1992 tätige Religionslehrer hat dafür 2008 eine spezielle Ausbildung absolviert (siehe Interview).

„Vor allem tschechische Schüler und Muslime weichen auf den Ethikunterricht aus“, erklärt Müllner. In der Handelsschule mit der Fachschule werden von ihm drei Gruppen unterrichtet, zwei Gruppen in der Handelsakademie sowie eine Gruppe im Aufbaulehrgang. „Die Stunden dafür geben die Kollegen ab“, so der Ethik-Lehrer, der bei der allerersten Ethiklehrer-Ausbildung in Niederösterreich dabei war.

An den Pflichtschulen ist der Ethikunterricht derzeit kein Thema. Von den insgesamt 1.194 Volksschülern sind 42 vom Religionsunterricht abgemeldet, in den Neuen Mittelschulen mit 802 Schülern gibt es 64 Abmeldungen und in der Polytechnischen Schule in Gmünd, die 78 Schüler besuchen, haben sich elf vom Religionsunterricht abgemeldet. Keine einzige Abmeldung gibt es bei den 45 Sonderschülern.

„Das ist ein klassisches Großstadtproblem“, zeigt Hubert Prinz, Direktor der Neuen Mittelschule Weitra sowie der Volksschulen Unserfrau und Moorbad Harbach, auf. An seiner Mittelschule gebe es lediglich zwei Schüler, die keinen Religionsunterricht besuchen können. „Evangelischen und rumänisch-orthodoxen Unterricht können wir nicht anbieten“, so Prinz. Diese beiden Schüler werden während des Religionsunterrichtes in anderen Klassen beaufsichtigt. Das gilt auch für die beiden Schüler der Volksschule Unserfrau, die keiner Konfession angehören.

Christian Skoll, Direktor der Neuen Mittelschulen Gmünd und Bad Großpertholz sowie des Volksschulverbandes St. Martin/Bad Großpertholz, ist mit der „Ethikunterricht-Regelung“ nicht glücklich. „Das ist genau wie mit der täglichen Turnstunde. Der Vorschlag ist gut, aber Ressourcen gibt es nicht.“ Laut Skoll, in dessen Schulen fünf Schüler mit islamischen Hintergrund betroffen sind, kommt das der Devise „Idee von oben, macht‘s aber unten“ gleich.

In der Volksschule Heidenreichstein wird ein Islam-Unterricht durchgeführt. Der Lehrer kommt, laut Direktorin Doris Adensam, eigens aus Krems.

Einen anderen Weg geht man seit drei Jahren am Gymnasium. „Rund zehn Prozent unserer 400 Schüler nehmen nicht am Religionsunterricht teil. Diese sind verpflichtet, stattdessen in einer anderen Klasse am Unterricht teilzunehmen“, erklärt Direktor Günter Czetina.