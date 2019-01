Die Opfer waren Frauen, die Täter Männer – sie standen in einer Beziehung oder gehörten zur Familie ihrer Mordopfer. Das ist das Einzige, das fünf Morde – vier davon in Niederösterreich – gemeinsam haben. Doch was ist der Grund für die aktuelle Häufung von Morden an Frauen? Steigt die Gewaltbereitschaft?

Für den Bezirk Gmünd kann das Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks nicht bestätigen: „Die Zahl der Gewaltvorfälle ist in den letzten Jahren gleichgeblieben und ein Problem in allen Gesellschaftsschichten.“ In Niederösterreich wurden von der Polizei im Vorjahr 1.373 Betretungsverbote ausgesprochen, 2017 waren es 1.286. Das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich mit Außenstelle in Zwettl verzeichnete im Vorjahr 173 Betretungsverbote und 13 Fälle von „beharrlicher Verfolgung“.

„Wir betreuten insgesamt 332 Personen aus dem Waldviertel, davon waren 214 weiblich“, weiß Geschäftsführerin Michaela Egger. Aus ihrer Erfahrung ist die „häusliche Gewalt“ sehr komplex: „Länger andauernde psychische Gewalt führt zu körperlicher und sexualisierter Gewalt, wobei es ein Nahverhältnis zum Täter gibt.“ Trennung sei nicht die beste Lösung, gerade der Trennungsprozess oder eine Scheidung die gefährlichste Zeit für Frauen. „Das war auch bei den aktuellen Mordopfern so“, so Egger. Wichtig sei, dass von Gewalt Betroffene professionelle Hilfe suchen.

Hilfe suchen

Das rät auch Bezirkspolizeichef Brocks: „Das sollte sofort geschehen, wenn sich ‚eine Gewaltspirale aufbaut‘ und bevor die Gewalt überhaupt eintrifft. Da kann man durchaus den Notruf 133 absetzen.“

Hilfe, die immer öfter genützt wird, bietet Nicole Mayerhofer als Koordinatorin der Frauennotwohnung der Frauenberatung Waldviertel an. Immer mehr Frauen wollen, wie sie sagt, aus ihrem Umfeld ausbrechen: „Die Frauennotwohnung in Gmünd, in der vier Frauen mit Kindern bis zu einem Jahr bleiben können, ist restlos ausgelastet. Die Warteliste ist lang.“ Die nächste Frauennotwohnung befindet sich in Krems, die nächste Frauennotschlafstelle in St. Pölten. Ihre Erfahrung zeige, dass erst wenn das Vertrauen gewachsen ist, Gewalt ein Thema werde, so Mayerhofer weiter.

Elisabeth Eckhart von der Frauenberatungsstelle ist froh, dass Gewalt gegen Frauen durch das international anerkannte Gewaltschutzgesetz enttabuisiert werde: „Was nicht heißt, dass sie generell zunimmt.“ Man müsse genau schauen, wie sich die Gewalt entwickelt hat und welche Muster sich verfestigt haben, die dann in den schlimmsten Fällen zum Mord führten. „Meist nehmen Frauen Dinge wie Kontrolle, Abhängigkeit oder Beschimpfungen hin. Viele entscheiden sich dann gegen die Beziehung – was bei vielen Mordfällen der Auslöser war.“ Eine Hilfestellung wäre für die Frauenberatung und auch für das Gewaltschutzzentrum ein Frauenhaus in der Region.

Im Bezirk: Mann tötete Frau, Frau tötete Mann

Das „Ansetzen des Sparstiftes“ bei Förderungen für Familienberatung, Flüchtlingsbetreuung, Gewaltschutzeinrichtungen und Frauenhäuser kritisiert Sozialarbeiter Peter Herzog mit Praxis für Männer- und Gewaltberatung in Gmünd. „Menschen brauchen in Krisensituationen professionelle Hilfe. Wer keine Ressourcen und Perspektiven findet, verzweifelt, wird krank und/oder gefährlich.“

Täter müssten die Dynamik ihres Verhaltens erkennen lernen und damit verbundene Gefühle wahrnehmen, um sich für ein gewaltfreies Leben entscheiden zu können. Das Thema Gewalt an der Zuwanderung aufzuhängen, zeuge von wenig Realitätssinn und Fachkompetenz: „Gewalt gibt es in allen sozialen Schichten, ist nicht von Bildungsstand oder von Ethnien abhängig. Wir wissen aus der Kriminalstatistik 2017, dass zwei von drei Gewalttaten ‚Beziehungstaten‘ sind.

Für politische Polemik ist das Thema Gewalt ein viel zu ernstes.“ Seit der Jahrtausendwende gab es zwei Morde im Bezirk – 2002 wurde eine 27-Jährige von ihrem Lebensgefährten in Gmünd ermordet, 2006 ermordete ebenfalls in Gmünd eine Frau ihren 24-jährigen Gatten.