Nicht zuletzt mit der Öffnung von kleinen Geschäften erfolgte ein großer Schritt nach oben in der Coronakrise. „Positiv ist, dass sich etwas tut und die Wirtschaft langsam wieder ins Laufen kommt“, meint Gmünds Wirtschaftskammer-Bezirksobmann Peter Weißenböck. Die Regierung habe reagiert, jedoch berge der Start auch eine Gefahr: „Ich hoffe, dass sich die Bevölkerung an die strikten Vorgaben hält, es keinen Rückschlag mit vielen neuen Corona-Kranken gibt. Wir alle haben das in der Hand.“

Unzufrieden mit Staatshilfe

Die Wirtschaftstreibenden bräuchten unbedingt wieder Einkünfte, betont Weißenböck: „Die erste Phase der Coronakrise haben wir relativ gut überstanden. Auch wenn die Unternehmen geschlossen sind, bleiben die Fixkosten für Miete, Versicherung und dergleichen.“ Viele Gewerbetreibende, darunter zahlreiche Großunternehmer, seien unzufrieden mit den Förderungen der Regierung. „Es sind im Endeffekt alles Kredite, die man zurückzahlen muss. Was fehlt, sind kräftige Aussagen von der Politik, wie man mittlere und größere Betriebe unterstützen will. Diese erhalten aber das Steueraufkommen“, zeigt Weißenböck auf.

City-Center darf doch wieder anlaufen

Schwammige Regierungsbeschlüsse kritisierten zuletzt auch einige kleinere Unternehmen – vor allem jene, die gemeinsam ein „Fachmarktzentrum“ bilden. Das City-Center in Schrems ist ein derartiges Fachmarktzentrum. „Wir wissen aber nicht, ob die Geschäfte öffnen dürfen“, zeigte Eva Tauber noch am Gründonnerstag auf. Am Karfreitag gab es dann die „Nachjustierung“ und die Meldung, dass die kleinen Geschäfte in diesen Zentren öffnen dürfen.

Was genau ist die Betriebsfläche?

In einem ähnlichen Dilemma steckt auch Harald Eder mit seinem Autohaus in Gmünd-Neustadt. „Wir warten ebenfalls auf einen Regierungsbeschluss, mit dem geklärt wird, ob bei der Betriebsfläche der Außen- und Innenbereich zusammen gezählt werden muss oder nicht.“ Egal, welche Entscheidung gefällt wird, er will sein Unternehmen bis Ende April nur im Teilbetrieb führen: „Der Autoverkauf ist geschlossen, in der Werkstatt gibt es nur einen Notbetrieb.“ Trotzdem schaut Eder positiv in die Zukunft. „Viele haben die Absicht, sich ein neues Auto zu kaufen. Da muss man schauen, wie schnell die Autoindustrie anläuft.“

Beim Autohaus Weiss in Schrems läuft der Betrieb bereits an. „Wir starten mit der halben Belegschaft und bauen die Kurzarbeit ab“, betont Peter Weiss. Zuletzt war in der Werkstatt ein Notbetrieb eingerichtet. „Aber wir schaffen auch das. Zu Weihnachten haben wir ja auch immer zwei Wochen zu“, meint Weiss, der jetzt auf viele Reifenwechsel und Autoservices hofft.

Stadt der offenen Türen kommt später

Als „Hoffnungsschimmer“ sieht auch der Obmann der Unternehmer-Gemeinschaft „Heidenreichstein Creaktiv“, Thomas Böhm, das langsame Hochfahren der Wirtschaft. „Für die für Anfang Mai geplant gewesene ‚Stadt der offenen Türen‘ suchen wir gerade einen neuen Termin“, sagt er. Die Unternehmer seien positiv gestimmt, hätten auf Onlinehandel und Zustellservice umgestellt, um Einbrüche etwas abfedern zu können.

Buchhandel in der Krise „stark“

Den Onlinehandel forcierte zuletzt auch die Buchhandlung Stark in Gmünd – und das sehr erfolgreich. „Viele Kunden hielten uns die Treue. Dass wir unseren Kundenstamm pflegen, hat uns sehr geholfen“, meint Birgit Stark. Online-Bestellungen wurden rasch ausgeliefert. „Natürlich haben wir viel Arbeit dafür investiert, aber wir haben es geschafft, und seit Dienstag ist die Buchhandlung wieder offen.“

Ruzicka: Start nur in kleinen Filialen

Davon ist bei Peter Ruzicka nur bedingt die Rede: „Drei Filialen, jene in Wiener Neustadt, Baden und am Gmünder Stadtplatz, können wir öffnen. Das Haupthaus bleibt aber voraussichtlich bis Anfang Mai geschlossen.“ Der Mode- und Sporthandel habe vor Corona groß in die aktuellen Ware investiert, die Geschäfte topaktuell ausgestattet. „Jetzt gehen wir gleich in den Abverkauf über“, meint Ruzicka, der auf Kunden zählt, die sich nicht über Online-Einkäufe mit Kleidung eingedeckt haben, sondern in der Region kaufen werden: „Alles, was mit dem Aussehen zu tun hat, braucht das Umfeld. Je mehr Unternehmen öffnen, umso mehr schaut man auf sein Outfit. Im Homeoffice reicht der bequeme Jogginganzug.“

Daher sei auch die Öffnung der Gastronomie für seine Branche wichtig. „Aber alles mit Bedacht, eine zweite Coronawelle wäre der Tod für viele Betriebe.“

„Schritt zurück in die Normalität“

Ruzicka denkt da auch als Obmann von „Echt Gmünd“, der Vereinigung der Gewerbetreibenden, an seine Kollegen: „Diese haben in den letzten Wochen enorme Kreativität gezeigt, Online- und Telefon-Handel auf die Beine gestellt.“

Der Start des Gmünder Wochenmarktes wurde zunächst vertagt, am 18. April soll es aber von 9 bis 12 Uhr am Stadtplatz endlich losgehen. Auch das sei ein wichtiger Schritt und „ein guter Verstärker für unsere Kleinbetriebe“, so Marktorganisator Josef Hag.

Noch kein Frühlingsbummeln

„Weitra ist eine touristische Stadt. Aber es fehlen einfach die Touristen, die beim Bummeln auch die Geschäfte besuchen. Das wird vermutlich auch in nächster Zeit so bleiben“, meint Alexandra Kuttner von der Werkstatt Weitra, die selbst zwei Geschäfte betreibt. „Wir sind alle vollgepumpt mit Adrenalin und wollen wieder loslegen. Aber es ist wichtig, dass sich alle an die Maßnahmen halten. Das bringt zwar keinen Wahnsinnsumsatz, aber man kann regional einkaufen“, sagt Kuttner.