Die Ladentüren öffnen sich, Kunden durchstöbern das Angebot vor Ort, in die Kassen sprudelt wieder Geld. Der Handel hat am Montag wieder aufgesperrt. Wie waren die ersten Tage nach dem Lockdown im Bezirk? Ein Rundruf.

„Wir sind froh, dass offen ist“, ist der Gmünder Kaufhaus-Chef Peter Ruzicka erleichtert. Mit dem Montagsgeschäft ist er zufrieden – vor allem Spielwaren waren sehr gefragt. Am 8. Dezember war weniger los, das Einhalten der Hygienevorgaben sei an beiden Tagen kein Problem gewesen. Ein Vergleich mit dem ersten Lockdown hinke: Da habe sich anfangs ganz wenig getan, doch dieser Montag sei fast ein normaler Geschäftstag gewesen. Ruzicka rechnet mit steigerndem Andrang in den kommenden Wochen: „Das war auch in den Vorjahren so und dürfte ein Trend sein.“ Gute Zeiten im Handel seien auch die Tage nach Weihnachten.

Auch im City Center Schrems mit Geschäft zufrieden

Center-Managerin Eva Tauber zieht nach den ersten Öffnungstagen ein positives Resümee, auch die Einführung der Hygiene-Maßnahmen habe im City Center gut geklappt: „Die Leute sind sehr vernünftig.“ Ihr Eindruck sei, dass die Geschäfte am Montag besser besucht waren: „Am Dienstag war es etwas ruhiger, es kann sein, dass hier die großen Einkaufszentren einfach Konkurrenz machten.“

Gea: Rückstand nicht so schnell aufholbar

Ähnlich ist es bei Gea in Schrems gelaufen – laut Chef Heini Staudinger habe man am Montag „einen fantastischen Umsatz gemacht“, den Dienstag lobt er weniger.

Im Normalfall mache der Onlinehandel bei Gea rund zehn Prozent des Gesamtumsatzes aus: „Wir haben im Lockdown mehr Geschäft online gemacht. Aber das ersetzt nicht, was der Lockdown nimmt.“ Die Gewinner des Lockdowns seien die großen Player. „Dazu kommt, dass sich jedes Geschäft auf die Weihnachtszeit vorbereitet hat. Den Rückstand kann man in zweieinhalb Wochen nicht aufholen.“ Auf Lagerartikeln bleibe man gleichzeitig sitzen – „die kann man frühestens nächstes Jahr wieder verkaufen“.

Weniger Geld für Trachtenmoden aus Weitra?

Elfi Maisetschläger sieht die Konkurrenz durch Online-Giganten ähnlich. Aber: „Wir sind positiv gestartet. Es gibt zum Glück viele vernünftige Leute, die ordentliche Produkte wollen und auf heimische Betriebe setzen.“ Der Montag sei auch in ihrem Trachtenmoden-Verkauf stärker gewesen als der Dienstag. Insgesamt bemerke sie, dass die Kunden verhaltener sind und auch weniger ausgeben. Das Weihnachtsgeschäft schätzt sie deshalb schwächer als in den Vorjahren ein.

An mangelnder Disziplin dürfte das aber nicht liegen: Das Einhalten der Hygieneregeln funktioniere nämlich gut.

An Online-Konkurrenz mangelt es besonders im Buchhandel nicht

„Ich glaube, Corona hat da zur Bewusstseinsbildung beigetragen“, sagt indes die Gmünder Buchhändlerin Birgit Stark. In ihrer Buchhandlung gingen in der Zeit des Lockdowns Bestellungen per Mail, Telefon oder Onlineshop ein. Das Persönliche sei trotzdem geschätzt worden: „Da hat ein Umdenken stattgefunden.“

Weil sie und ihr Team im Lockdown durch die Buchbestellungen immer im Einsatz waren, blieb die Buchhandlung – wie auch in den Vorjahren – am 8. Dezember geschlossen. Mit dem Montag war sie mehr als zufrieden. Wie wird sich der Weihnachts-Umsatz entwickeln? „Ich glaube, weniger wird es nicht, eher gleichbleibend. Aus Onlineverkauf und dem Montag zu schließen, vielleicht in Summe sogar mehr als in den Vorjahren“, sagt Stark.

Gärtnerei Berger in Ullrichs blieb am „Einkaufsfeiertag“ geschlossen

„Wir hatten auch in den vergangenen Jahren nie geöffnet, weil erfahrungsgemäß eher wenig los war“, sagt Gabi Berger. Dafür ist sie mit dem ersten Tag nach dem Lockdown sehr zufrieden: „Die Leute haben sich gefreut, wieder zu uns kommen zu können und dass wir viel Weihnachtliches vorbereitet hatten. Wir haben im Lockdown eigentlich durchgearbeitet.“ Sie ist optimistisch, dass das Geschäft bis Weihnachten gut laufen wird: „Wir sind ja auch oft die Last-Minute-Anbieter für alle, die noch kurzfristig vor Weihnachten ein Geschenk brauchen.“

Fenster- und Autohandel stabil

„Überraschend gut“ läuft das Jahr für das erst am Jahresanfang eröffnete Schremser Studio Fenster-Bauer: „Wir hängen zu einem großen Teil auch an der Baubranche“, sagt Geschäftsführer Leopold Bauer. Außerdem laufe auch sehr viel über den Online-Bereich. „Und wir haben seit Jahresanfang viel Werbung gemacht.“

Einen „ganz normalen Montag“ habe das Autohaus Gmünd erlebt, erzählt Andreas Stiedl – das Geschäft liege im für diese Jahreszeit üblichen Durchschnitt: „Die Branche hat kein wirkliches Weihnachtsgeschäft.“