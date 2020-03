Der Handel im Bezirk Gmünd durchlebt derzeit wohl seine turbulentesten Tage bisher. Tagelang machten Fotos von leeren Supermarkt-Regalen die Runde, dann wurden weite Teile des Handels mit 16. März komplett heruntergefahren.

Für längere Zeit nicht sehen

Bei Nah & Frisch-Nahversorger Andreas Walenta in Kirchberg und Waldenstein brach der Ansturm auf Nudeln, Reis, Mehl, Konserven & Co erst mit Freitagfrüh los, sagt er. Die Lager waren bei ihm genauso wie beim Lieferanten gut gefüllt, zum Nachschlichten war aber die gesamte Familie gefordert. Beide Nahversorger sollen unverändert offen bleiben. Hamsterkäufe an sich hält Walenta für unnötig. Manche Leute hätten mehr als sonst gekauft, aber gemeint: „Jetzt werden wir uns länger nicht sehen.“ Inzwischen bleiben ältere Menschen zuhause, Walenta kann wie schon zuvor mit Lieferungen aushelfen.

Not macht erfinderisch

Andreas Walenta macht auf eine Herausforderung des Handels aufmerksam: Wegen Geschäftsschließungen drohen bereits an Händler gelieferte Produkte zu verderben. Er übernimmt daher etwa den Verkauf von Gemüsepflanzen der Gärtnerei Berger aus Ullrichs, die sonst entsorgt werden müssten. Weil einige Unternehmen den Betrieb sowieso einstellen mussten, hätten ihm Geschäftspartner aus Kirchberg ihre Unterstützung angeboten – etwa beim Regale einräumen.

Bäckermeister: Erst der Ansturm, jetzt der Einbruch

Besuch von Hamsterkäufern bei Brot und Gebäck hatte auch Bäckermeister Thomas Kaufmann aus Steinbach, der auch in Schrems eine Filiale betreibt – und das unmittelbar nach Bekanntwerden der scharfen Einschnitte in das gesellschaftliche Leben.

Nun muss er größere Einbußen beim Jausen-Geschäft hinnehmen. Durch Kurzarbeit, Firmenschließungen und Home-Working in verschiedenen Betrieben verliert der Kleinunternehmer rund 250 Euro am Tag, da das Catering zur Jausenzeit eingestellt werden musste. „Ich wünsche mir wie alle anderen Bürger unseres Landes, dass das Problem bald eingedämmt ist und will auch alles dazu beitragen, was nötig ist“, sagt er – und macht sich mit seinem Lieferwagen auf den Weg, um bestellte Waren in Geschäfte zu liefern.

Kunde wartet draußen

Die Stadtapotheke Schrems hat Kunden bereits in der Vorwoche mittels einem Schild gebeten, mehr Abstand zu halten, weil es oft im Inneren des Geschäftes sehr eng wird. „Zu meiner Freude haben es alle sofort befolgt“, erklärt Juniorchefin Elisabeth Kaufmann. Kunden betreten meist einzeln die Apotheke. „Eine lückenlose Hygiene ist oberste Priorität zur Hintanhaltung der Weiterverbreitung von Corona, genauso wie regelmäßige Desinfektion.“

Kaufhaus Ruzicka: Nach über 300 Jahren erstmals dauerhaft zu

Nach mehr als 300 Jahren, in denen sogar zwei Weltkriege überstanden wurden, ist das Kaufhaus Ruzicka in Gmünd seit 16. März erstmals dauerhaft geschlossen.

„Es ist ein beklemmendes Gefühl“, sagt Geschäftsführer Peter Ruzicka, der die Verantwortung für mehr als 40 Mitarbeiter an mehreren Standorten trägt: „Du realisierst plötzlich, was du vorher eigentlich hattest… und wie klein die Probleme waren.“ Er will an seiner Belegschaft festhalten, „wir brauchen nach der Krise jeden Einzelnen, wollten eigentlich gerade Personal aufstocken“. Jetzt gelte es, flexibel zu bleiben, die Pause irgendwie zu überbrücken und dann mit voller Kraft neu zu starten.

Gmünder Hausmesse: Irgendwann nach der Krise

Als Obmann von „Echt Gmünd“ musste Peter Ruzicka schweren Herzens auch die Gmünder Hausmesse zu den Akten legen: „Klar, die Gesundheit geht vor.“ Ziel ist es, diese später nachzuholen, eventuell mit abgeändertem Konzept.