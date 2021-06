Hand in Hand mit den überregionalen Entwicklungen verdünnt sich auch das Covid-Geschehen im Gmünder Bezirk – wobei die Zahl der Neuinfektionen zuletzt laut „7-Tages-Inzidenz“ auch unter den bereits sehr geringen Bundes- und Landestrends lag. Angelaufen ist indes das via NÖN angekündigte Angebot für das Einrichten der Handysignatur in Gemeindestuben.

Auch Heidenreichstein hilft bei Handysignatur. Zu den 18 Ämtern, die sich der von Bezirkshauptmann Stefan Grusch vorgeschlagenen Aktion prompt angeschlossen hatten, gesellte sich zuletzt auch jenes aus Heidenreichstein, die Mitarbeiter Alfred Haufek und Nicole Spießmaier wurden für die Aufgaben eingeschult. Lediglich Amaliendorf-Aalfang und Schrems machen aktuell nicht mit. Für die Hilfe im Gemeindeamt beim Beantragen von Handysignatur bzw. Bürgerkarte sind Handy und Ausweis mitzubringen, im Idealfall weiß man auch schon zwei Passwörter, mit denen man später via Handy einsteigen mag.

Die Handysignatur ist ein rechtlich bindendes digitales Gegenstück zur physischen Unterschrift und ermöglicht somit Zugang zu zahlreichen elektronischen Services. Jenes, für das sie derzeit am häufigsten aktiviert wird, hatte jedoch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen: Der „Grüne Pass“, der in Urlaubszeiten auch international verbindlich Auskunft über den Status eines Getesteten, Genesenen und/oder Geimpften geben soll, lief nicht wie geplant an.

Verspätetes grünes Licht für „Grünen Pass“. „Wir hätten vorigen Donnerstag die ersten Zertifikate ausstellen sollen bzw. wollen, nur konnten wir wegen technischer Pannen im Ministerium noch nicht“, bedauert Bezirkshauptmann Grusch. Vorläufig braucht es daher noch physische Nachweise, etwa die Impfbestätigung vom Impfzentrum oder vom niedergelassenen Arzt. Bereits am 22. Tag nach der Erstimpfung gilt man etwa beim Besuch von Gastrobetrieb, Kino oder Sole-Felsen-Welt als „geimpft“.

Nachweise über die Genesung nach erfolgter Covid-Infektion können über die Bezirkshauptmannschaft angefordert werden. National gelten diese 180 Tage ab dem positiven PCR-Test als „3G“-Nachweis, international könne leider auch das noch etwas dauern, sagt Grusch.

Uitz: „Gut, dass wir das Angebot haben.“ Dennoch ist der Bezirkshauptmann froh darüber, die Ausstellung der Handysignatur auch in den Gemeindeämtern angesichts des erwarteten Zulaufes früh diskutiert zu haben. Daher lief der Service bereits langsam an. Im Gmünder Bürgerservice war vorm Wochenende von ersten etwa 15 aktivierten Handysignaturen die Rede. Für Litschau spricht Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz genauso von allmählich „täglich mehr werdender“ Nachfrage: „Es ist gut, dass wir das Angebot eingerichtet haben – auch weil die Bürger keine zusätzlichen Wege haben und die Freischaltung gleich am Stadtamt erledigen können.“

In der Stadt Weitra bedurfte es gar keiner allzu großen Umstellung: Der Service wurde hier schon seit einigen Jahren über den Amtsleiter angeboten, jetzt wurden wegen der gesteigerten Nachfrage auch weitere Mitarbeiter mit der Aufgabe betraut und dafür eingeschult.