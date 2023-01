Harte Zeiten für Betriebe: „Sie wissen nicht, ob sie durchhalten“

Viele Parameter im Wirtschaftsbezirk Gmünd von Betriebsgründungen bis zu Lohnniveaus zeigen nach oben, und doch fällt der 2020 zur Wirtschaftskammer-Obfrau im Bezirk gewählten Doris Schreiber ein positives Fazit nach zwei Jahren Pandemie und dem Jahr Ukraine-Krieg nicht leicht. Aber dann: „Wir Unternehmer stehen mit beiden Beinen auf dem Boden. Würden wir so schnell aufgeben wie manche Mitarbeitende, es gäbe viele Betriebe nicht mehr“, sagt sie. „Viele leiden.“ Wir alle kennen die Probleme: die Kostenexplosion, die Lieferengpässe, als Draufgabe die Personalnöte.

Über 5.000 Unternehmensberatungen gaben Bezirksstellenleiter Andreas Krenn und sein Team 2022, der Fokus lag bei Förderungen, Energie, am Arbeits- und Gewerberecht sowie bei Betriebsgründungen. Ja, gegründet wird fleißig weiter.

Schreiber: „Braucht rasche und unbürokratische Hilfen“

Die Herausforderung sehen die Kammervertreter eher im Weiterbestehen. Alleine in der Vorwoche wurde Schreiber von einem Bäcker und drei Gastronomen angerufen, die eines gemeinsam haben: „Sie können nicht mehr, wissen nicht, ob sie durchhalten.“

Bäcker können demnach nach Monaten der radikal gestiegenen Energiekosten in der energieintensiven Branche seit Jahresbeginn 2023 immerhin erstmals um Energiekosten-Zuschüsse ansuchen, „sie müssen rasch und unbürokratisch zu Hilfen kommen – sonst kann es für manche zu spät sein“. Es gehe um den Bereich von Grundnahrungsmitteln, mahnt Andreas Krenn, „ein Bäcker mit sechsfacher Vorschreibung kann die Semmel nicht fünffach verteuern“. Viele Kleinbetriebe seien von Energiekosten-Zuschüssen immer noch ausgeschlossen.

Gerade bei uns geht’s oft nur noch dank Pensionisten

In der Gastro verschärft neben der Energiekrise die Personalflaute die Lage, sagt Schreiber, Chefin der Waldschenke in Kurzschwarza, wo sie 2022 mit ihrem Team ganze 40 Hochzeiten in vier Monaten schupfte.

Der Gedanke, dass es das frische Kipferl um vier Uhr morgens oder den Lokalbesuch am Abend deshalb gibt, weil zu der Zeit irgendjemand zu arbeiten bereit ist, gerate bei Gedanken an die „Work-Life-Balance“ in den Hintergrund. In der Pflege sei es nicht anders. In vielen Betrieben gehe es nur noch, weil Eltern im Ruhestand mithelfen, betont Doris Schreiber: „Aber wer fragt uns Unternehmer, ob wir bis 70 arbeiten oder wie viele Stunden wir arbeiten, welche Schulden wir mitschleppen? Ich verstehe es, wenn Junge einen Betrieb nicht mehr übernehmen wollen.“

Dass die ÖVP in der Bundesregierung auf eine „Rückholaktion“ für Pensionisten drängt, dafür auf Beiträge zur Pensionsversicherung verzichten will, hält sie daher für wichtig: „Es braucht ein Umdenken. Menschen, die nach der Pensionierung noch gerne arbeiten oder sich etwas dazuverdienen möchten, dürfen nicht bestraft werden.“ Das Thema werde oft an sie herangetragen – der Bezirk hat wegen starker Überalterung zu wenig Nachschub bei Pensionierungen, zugleich schrumpft wegen steigender Löhne in Tschechien auch der Puffer im Nachbarland.

Weniger Beschäftigte trotz sinkender Arbeitslosigkeit

Mehr als 2.900 Mitgliedsbetriebe hat die WK derzeit im Bezirk (darunter 1.330 in Gewerbe & Handwerk), sie beschäftigten zum Höchststand vorigen Sommer 14.333 Mitarbeitende – ein leichtes Minus von 0,8 Prozent zum Jahr davor trotz stark gesunkener Arbeitslosigkeit.

113 Lehrbetriebe bilden fast 430 Lehrlinge aus. Ein Großteil der Mittelschüler absolviert Gratis-Talentechecks in St. Pölten – die Kammer zahlt den Transport. Die Bitte der Bezirksobfrau an die Eltern: „Bitte gebt euren Kindern die Chance, das zu tun, was sie möchten! Die Lehre bietet Aufstiegsmöglichkeiten in alle Richtungen.“ Alleine am Industriesektor biete der Gmünder Bezirk alle Optionen, sich zu verwirklichen, „wir können stolz auf das sein, was wir hier haben“.

Klingt fast nach dem erhofften positiven Schlusssatz einer Jahresbilanz. Und kann noch gesteigert werden. Doris Schreiber sieht das „Miteinander“ mit den Sozialpartnern und Behörden im Bezirk als „mehr als nur einen Wahlslogan. Es gibt ein sehr gutes Auskommen, alle sind um Lösungen bemüht. In dem Fall ist es schön, die Obfrau zu sein.“

