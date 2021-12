„Helfer“ bei Geldwäsche wurde freigesprochen

Er befinde sich in einem Rosenkrieg und brauche ein Konto, um sein Geld vor der Noch-Ehefrau in Sicherheit zu bringen: Mit dieser E-Mail-Bitte, aus Deutschland kommend, wandte sich ein Unbekannter an einen 50-Jährigen aus dem Bezirk Gmünd.

Die Aussicht, dafür 8.000 Euro zu bekommen, überzeugte den Mann. Er eröffnete in Gmünd bei einer Online-Bank ein Konto und übermittelte die Kontodaten und Zugangscodes. Innerhalb weniger Tage gingen dann 220.000 Euro auf das Konto ein. Der angegebene Verwendungszweck „Goldkauf“ bei den Überweisungen machte den Waldviertler stutzig und alarmiert ließ er das Konto sperren. Da waren allerdings schon 80.000 Euro ins Ausland transferiert worden. Die Befürchtung, dass er einem Gauner aufgesessen ist, bewahrheiteten sich, und er landete wegen Geldwäscherei auf der Anklagebank.

Verteidiger Martin Wabra forderte einen Freispruch und führte in seinem Plädoyer an, dass der Beschuldigte nicht gewusst habe, dass es sich um ergaunertes Geld gehandelt hat. Er habe leichtgläubig nur helfen wollen.

Dieser Rechtsansicht schloss sich die Richterin nach dem Beweisverfahren an, und sie sprach den Waldviertler frei.

Die Ermittlungen gegen den Gauner, der im Netz Leute mit Goldverkäufen um ihr Geld bringt, laufen noch.