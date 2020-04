Selten sind die Proberäume der Kapellen, Musikschulen und Chöre leer und wenn, dann meist nur aus einem Grund: Probenpausen. Derzeit ist es aber auch hier wegen des Coronavirus ruhig. Trotzdem: Musik verbindet. Und verleitet zu kreativen Ideen. Nicht selten sind dieser Tage zusammengeschnittene Videos im Internet zu finden, in denen musiziert wird. Allein und doch gemeinsam.

Zeitverzögerung als Hemmnis

Seit März ist die Probenarbeit der Musikkapellen praktisch zum Erliegen gekommen. Wichtig sei trotzdem, am Instrument fit zu bleiben, sagt Bezirkskapellmeister Erwin Höbarth: „Es wird hoffentlich zuhause geprobt, jeder hat dafür Notenmaterial.“ Proben über Videokonferenzen seien ob der Zeitverzögerung kaum machbar. Wann wieder geprobt werden kann, ist noch unklar.

Alle Wertungen des Blasmusikverbandes sind abgesagt. Wie es um das Bezirksmusikfest steht, in dessen Rahmen die Marschmusikwertung im Juni in Bad Großpertholz geplant war, ist offen. BAG-Obmann Karl Stütz: „Das hängt auch davon ab, ob mit dem Austragungsort ein Ersatztermin gefunden wird.“ Denkbar sei eine Verschiebung in den Spätsommer – gestaltet von Kapellen des Bezirkes, aber ohne Marschmusikwertung.

Warum verzerrte Töne?

Auch die Freizeitangebote für Kinder haben sich durch Covid-19 beschränkt. An den Musikschulen des Bezirkes wurde großteils auf E-Learning umgestellt. „Viele Eltern sind froh, dass wir das weiter anbieten“, sagt Thomas Heher, Leiter der Musikschule Oberes Waldviertel. Und bemerkt, Eltern seien nun sogar mehr in die musikalische Ausbildung eingebunden. Freilich könne er aber nicht alle Musiklehrer zum Online-Unterricht verpflichten.

Oft lasse das auch die Internetverbindung gar nicht zu, ergänzt Martin Kaburek, Leiter der Musikschule Heidenreichstein. Manchmal funktioniere der digitale Unterricht gut, manchmal „mit merklicher Latenz“. Verzerrte Töne im Trompetenunterricht, weil das Mikro übersteuert: Dass die Tonqualität schlechter und schwerer zu beurteilen ist, sagen beide. „Rhythmik funktioniert besser, man muss dann andere Schwerpunkte setzen“, so Kaburek. Sein Eindruck: „Dass Schüler jetzt motivierter und aufmerksamer sind als vorher.“

Digitale Musikstunde: fordernd

Nach anfänglicher Skepsis werde der Videounterricht gut angenommen, erzählt Heher. Aber: „Nicht jedes Kind traut sich das.“ Mädchen seien oft schüchtern, es brauche viel Feingefühl. Die digitale Musikstunde ist für Lehrer und Schüler anstrengender. Ein Nachmittag Online-Unterricht sei fordernd wie drei Tage Präsenzunterricht, vergleicht er. „Es ist ein Angebot, damit Kinder betreut werden können, ersetzt aber sicher nicht den Unterricht in der Musikschule.“

Chöre und Corona: Virtuelles Abendlob

In Frühlingspause und deshalb bisher von Probenausfällen noch nicht betroffen, sind die Großschönauer „Swingin‘ Voices“. Videoproben „wären sicher eine lustige Möglichkeit“, sagt aber Chorleiterin Alexandra Grübl. Alleine zu proben „geht sowieso immer“.

Auf elektronischem Wege in Kontakt zu bleiben sei wichtig, betont auch Christoph Maaß, Leiter im Kirchenchor Gmünd- Neustadt. Videoproben wären für ihn kaum eine Alternative: „Es sind nicht alle auf digitalem Wege erreichbar.“

Lithurgiefeiern durch den Kirchenchor fallen jetzt aus. Das nächste Konzert im Beethoven-Jubiläumsjahr, eine C-Dur-Messe, wäre für September geplant. Dass Proben und Auftritte ausfallen, bedauert Maaß: „Das Singen ist Bestandteil unseres Lebens.“ Deshalb entstand auch hier eine kreative Idee. Als regional Zuständiger für Kirchenmusik erzählt Maaß: „Wir haben alle Chöre der Diözese angeschrieben, um ein virtuelles Abendlob zu gestalten.“ Etwa 50 Beiträge für Musik und Gebet habe er schon gesammelt, das Video soll voraussichtlich am Sonntag auf Youtube präsentiert werden.