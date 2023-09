Herkunftskennzeichnungen: Ein Mehraufwand, der sich aber lohnt

Durchaus eine Herausforderung stellt die neue Vorgabe für Herkunftsbezeichnungen für Großbetriebe dar. Im Pflege- und Betreuungszentrum Weitra funktioniert diese neue Verordnung laut Direktorin Sabine Englmaier aber schon sehr gut. „Die Firmen liefern die Waren für die Küche mit der Herkunftsauszeichnung. Diese wird bei uns am Computer hinterlegt. Die Information wird dann auch auf den Speiseplänen angeführt. Somit wissen auch unsere Bewohner und Gäste, woher das Fleisch, die Milch und die Eier kommen“, erklärt die Direktorin.

Natürlich sei das alles ein bürokratischer Mehraufwand, der aber wichtig sei. „Wir beziehen die Waren, die wir in der Küche verwenden, vorwiegend aus der Region. Das sollen auch alle wissen, die bei uns essen“, ist Englmaier überzeugt. Das sieht auch die Direktorin der Pflege- und Betreuungszentren Schrems und Litschau, Maria Wandaller, so: „Wir halten uns an die Vorschriften. Die Herkunftsbezeichnungen sind ausgewiesen, auch in der Cafeteria.“

Fraglich, ob die Bezeichnungen auch gelesen werden

Die Großküche im Städtischen Internat Schrems kann ebenfalls auf vorwiegend regionale Produkte verweisen. „Diese Hinweise gibt es jetzt auf den Speiseplänen im Internat, bei Essen auf Rädern und überall dort, wo unser Essen hingeliefert wird“, bestätigt Küchenleiterin Susanne Lair. Täglich werden hier um die 340 Portionen gekocht. Ob die jetzt notwendige Herkunftsbezeichnung auch gelesen werde, sei nicht bekannt. „Wir wissen, dass zum Beispiel die Allergene, die schon länger verpflichtend ausgewiesen werden müssen, die älteren Personen nicht wirklich interessieren. Bei der Herkunft könnte das schon etwas anders sein“, überlegt Lair.

In der Kaserne in Weitra wird die neue Verordnung auch umgesetzt. Hier kommt das fertige Essen aus der Zentralküche in Wiener Neustadt, von hier aus wird auch informiert, aus welchem Land Fleisch, Milch und Eier kommen. „Diese Waren werden allesamt aus Österreich bezogen. Welche Betriebe diese produzieren, wissen wir nicht, diese Info hat man jedoch in der Großküche in Wiener Neustadt“, erklärt Kommandant Reinhard Bachner, der sich besonders darüber freut, dass jetzt das Wildfleisch vom Truppenübungsplatz in Allentsteig bezogen wird: „Unser Essen wird wieder regionaler.“

Landesklinikum kaufte bisher schon bio und regional ein

An die 400 Portionen Essen verlassen wochentags die Küche des Landesklinikums Gmünd. Hier wird nicht nur für die Patienten und Mitarbeiter, sondern auch für „Essen auf Rädern“ sowie die Schulen und Kindergärten mit Nachmittagsbetreuung gekocht. „Alle, die unser Essen beziehen, erhalten Informationen darüber, woher Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukte kommen. Dafür gibt es Plakate und Listen“, bestätigt der kaufmännische Leiter des Landesklinikums, Karl Binder.

„Wir kaufen vorwiegend Bioprodukte bei regionalen Lieferanten ein, daher ist die Herkunft auch nachvollziehbar“, sagt Küchenleiterin Gerda Dressler. Die Herkunft dieser Waren werde sofort bei der Anlieferung im Wareneingang vermerkt. „Das müssen die Lieferanten auch angeben. Wenn das nicht so ist, wird auch das vermerkt. Es muss ja alles seine Richtigkeit haben, wir werden auch kontrolliert.“ Für Küchenleiterin Dressler und ihr Team bedeutet diese Verordnung einen Mehraufwand. „Schade ist nur, dass das nicht überall verpflichtend ist. Da müsste noch mehr die Sensibilität geweckt werden“, meint Dressler.

Was sagt die Gastronomie zu Herkunftsbezeichnungen?

Dieses „Überall“ gehe auch in Richtung Gastronomiebetriebe, die die Herkunft ihrer verwendeten Produkte noch nicht bekanntgeben müssen. „Einige Gastronomen machen das schon freiwillig. Wir sind im Prinzip nicht dagegen“, sagt die Wirtesprecherin und Obfrau der Wirtschaftskammer Gmünd, Doris Schreiber. In Großküchen sei diese neue Verordnung vermutlich leichter umzusetzen als in der Gastronomie, denn: „Bei uns gehen doch öfter Produkte aus, die wir dann schnell in einem Supermarkt kaufen müssen. Wenn das passiert, müsste jedes Mal die Herkunft dieser dazugekauften Produkte auf der Speisekarte ausgewiesen werden. Das ist ein riesiger bürokratischer Aufwand.“

Schreiber hofft deshalb auf Erleichterungen bei den Vorgaben für die Gastronomie in Sachen Herkunftsbezeichnung: „Großküchen tun sich vermutlich etwas leichter. Da wird sich das bisherige Einkaufsverhalten nicht viel ändern.“