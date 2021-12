Herzstillstand von Musiker: Hubschrauber-Einsatz während Begräbnis

Der Trauerzug zur Verabschiedung des wie berichtet sehr engagierten und allseits beliebten, am 9. Dezember verstorbenen Harmanschlagers Rainer Poiss mit vielen Trauergästen und der Trachtenkapelle an der Spitze startete bei der Leichenhalle und führte beim VAZ vorbei. Vor dem Aufgang zur Kirche hielt der Zug an, und da passierte der tragische Zwischenfall.

Laut den Verantwortlichen der Musikkapelle brach plötzlich ein Musiker zusammen. Ein Arzt und eine Krankenschwester, die am Begräbnis teilgenommen haben, begannen sofort mit der Wiederbelebung des Musikers, der einen Herzstillstand erlitten hatte. Es wurden sofort die Rettungskette in Gang gesetzt und der Notarzthubschrauber angefordert.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Das Begräbnis von Rainer Poiss wurde zwischenzeitlich fortgesetzt. „Es war eine echte Extremsituation für alle. Wir wussten nicht, wie es dem Musiker geht. Während sich alle beim Grab von Rainer verabschiedet haben, startete der Notarzthubschrauber“, berichten Musikanten.

Der 67-Jährige befindet sich im St. Pöltner Krankenhaus und ist, wie die Verantwortlichen der Trachtenkapelle von dessen Angehörigen in Erfahrung bringen konnten, ansprechbar, er könne sich auch an das Geschehen vor seinem Zusammenbruch erinnern. Von gesundheitlichen Problemen sei am Beginn des Begräbnisses bei dem Musikanten nichts zu bemerken gewesen. „Er hat sich sogar bereit erklärt, den Kranz der Trachtenkapelle Harmanschlag beim Grab von Rainer Poiss niederzulegen“, heißt es.