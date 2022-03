Hilfsaktionen im Bezirk: Große Bereitschaft zum Spenden

Dass die Betroffenheit rund um die Geschehnisse in der Ukraine auch im Gmünder Bezirk groß ist, hat sich gleich in den ersten Tagen nach Kriegsbeginn gezeigt: Es wurden etliche Hilfsaktionen gestartet – und viele Spenden abgegeben.

Eine der größten Aktionen wurde in Gmünd von österreichisch-ukrainischen Frauen organisiert, Menschen aus vielen verschiedenen Herkunftsländern haben dabei zusammengeholfen, Unterstützung kam auch von Apotheken, Ärzten, Krankenhäusern und Unternehmern. Der Verein „Gmünd hilft“ hat das Begegnungscafé am Schubertplatz zur Verfügung gestellt.

„Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft – und von der Arbeit“, schmunzelt „Gmünd hilft“-Obfrau Andrea Seidl-Schuhmacher beim NÖN-Lokalaugenschein: „Wir danken einem jeden Einzelnen, der Unterstützung bereitgestellt hat.“ Die Aktion ist beendet, übers Wochenende wurden die gespendeten Güter sortiert, verpackt und zum Transport verladen. Wer Spenden – etwa Medikamente, trockene Nahrung, Windeln, Schlafsäcke – abzugeben hat, kann das künftig in der Horner Straße in Schrems, gegenüber von Autohaus Weiss, täglich zwischen 16 und 18 Uhr tun.

Unterstützung beim Transport der gespendeten Güter kam von der SPÖ: „Es ist beeindruckend, wie schnell die Hilfe anläuft“, sagt der Gmünder Stadtrat Thomas Miksch. Auch die Geschäftsstelle der Volkspartei hat sich als Annahmestelle für die Initiative „blau-gelb hilft blau-gelb“ beteiligt. „Mit den Spenden aus dem Bezirk Gmünd senden wir eine Botschaft an die Bevölkerung in der Ukraine: Wir sind in Gedanken bei euch und stehen an eurer Seite“, sagt Bezirksparteiobfrau Martina Diesner-Wais.

Bei „Gmünd hilft“ denkt man schon weiter: „Über kurz oder lang werden ukrainische Flüchtlinge zu uns kommen.“

