Heiß war es in diesem Sommer schon oft. So heiß, dass diese neue Regelung, die einen „60er“ wie bei Schlechtwetter vorsieht, wenn es mehr als drei Stunden lang über 32,5 Grad hat, angewendet werden musste, war es noch selten. Das betonen die Unternehmer aus dem Bezirk, die ihre Mitarbeiter mit Sonnencremen, Kopfbedeckungen usw. in diesen „heißen Phasen“ unterstützen. Für die Gewerkschaft sind diese Maßnahmen zu wenig.

Alle, die bei über 30 Grad arbeiten, sind gefordert und stoßen auch an ihre Grenzen – allen voran die Mitglieder der „Asphaltpartien“, die gerade im Hochsommer mit den vielen Baustellen so richtig ins Schwitzen kommen. „Direkt bei der Asphaltiermaschine hat es 60 Grad, von oben kommen dann noch die über 30 Grad dazu“, erklärt Leyrer+Graf-Mitarbeiter Stephan Möslinger.

„Der Bau ist eine harte Branche, da die Arbeiten meist körperlich anstrengend sind, im Freien stattfinden und den Wetterkapriolen ausgesetzt sind. Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeiter für die hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität, die sie jeden Tag aufs Neue beweisen. Uns ist bewusst, dass es auch Grenzen gibt und diese behalten wir sehr genau im Auge, um unseren Mitarbeitern zumutbare Arbeitsbedingungen zu bieten“, zeigt Baumeister Stefan Graf auf. Würde man alle Regelungen anwenden, bekäme man bald massive Probleme mit den Bauzeiten, die von Auftraggebern immer knapper vorgeschrieben würden.

Hitzeregel: Bei L+G ja, bei RLH noch nein

Stefan Graf: „Natürlich darf dieses Spannungsverhältnis nicht auf die Kosten der Mitarbeiter gehen. Aktuell haben wir den ‚Hitze-60er‘ nur punktuell angewendet, gleichzeitig stellen wir ausreichend Getränke, hochwertige Sonnenbrillen und Sonnencremen zur Verfügung, das ist für uns selbstverständlich. Wir verlegen auch Arbeitszeiten und beginnen tendenziell früher, um der starken Nachmittagshitze nicht so stark ausgesetzt zu sein.“ Wo es möglich ist, werden auch die Arbeitsabläufe angepasst und Arbeiten im Schatten vollzogen. Mit dem Betriebsrat sei die Geschäftsführung in enger Abstimmung, um auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter gut eingehen zu können.

Im Gmünder Raiffeisenlagerhaus wurde, wie Geschäftsführer Herbert Fürst betont, die „Hitzeregelung“ noch nicht angewandt: „Die extreme Hitze beschränkte sich auf ganz wenige Tage. Unsere Baustellen mussten wir noch nicht einstellen.“

Mit mehr Trinkpausen und Arbeitszeiten von 6 bis 14 Uhr überstehen die Mitarbeiter der Dachdeckerei Eschelmüller aus Litschau die Hitze. „Unsere Männer sind seit Jahren schon hitzeerprobt“, zollt Firmenchefin Claudia Eschelmüller ihren Mitarbeitern Respekt. „Die hitzebedingte Schlechtwetterregelung haben wir noch nicht anwenden müssen“, so Eschelmüller. Die Mitarbeiter erhalten Getränke, Sonnenhüte und Sonnencremen. „Der frühere Arbeitsbeginn macht es etwas besser, denn in der Nachmittagshitze können die Spengler das Blech gar nicht mehr angreifen“, zeigt die Firmenchefin auf. Nur: „Wir sind auch für unsere Kunden verantwortlich. Sie würden es nicht verstehen, würde nicht nur bei Regen, sondern auch bei Hitze nicht an ihren Baustellen gearbeitet werden.“

Hitze-60er ist freiwillig, Gewerkschaft will mehr

Für die Gewerkschaft ist die neue hitzebedingte „Schlechtwetterregelung“ für Bauarbeiter nicht die perfekte Lösung: „Das Problem ist, dass diese Regelung freiwillig ist. Das heißt, sie ist vom Arbeitgeber abhängig“, zeigt Franz Steindl, ÖGB-Sekretär der Region Waldviertel-Süd, auf. „Natürlich wollen die Arbeitnehmer bei extremer Hitze einmal ihre Arbeit niederlegen, aber sie sind in einem wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnis“, so Steindl. Er rät betroffenen Arbeitnehmern, sich bei der Gewerkschaft zu melden. „Wir reden mit den Arbeitgebern“, verspricht Steindl.