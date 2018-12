Keine Zustimmung findet die Forderung der Patientenanwältin im Bezirk Gmünd – sowohl bei Ärztevertretung, Apothekerinnen und Anwender, sagt etwa Isabella Kitzler von der Apotheke Gmünd-Neustadt: „So einfach, wie sich die Dame das vorstellt, ist es nicht. Homöopathische Mittel sind auch Arzneimittel, die kann man nicht einfach aus dem Sortiment schmeißen.“

Obwohl es bereits viele Komplexmittel gibt, etwa zur Behandlung gegen Husten, brauche es ärztliche Aufklärung beim Patienten: „Man benötigt Grundwissen, um Homöopathie richtig anwenden zu können. Die Selbstmedikation mittels Komplexmittel ist keine individuelle Patiententherapie.“

Homöopathie genießt immer mehr Nachfrage

Auch Alice Wittig-Pascher, Pharmazeutin in der Apotheke zur heiligen Margaretha in Heidenreichstein, hält ein Verbot weder für sinnvoll, noch für gerechtfertigt: „Kunden sollten weiterhin Entscheidungsfreiheit darüber haben, welche Medikation sie verwenden wollen.“ Gerade auch weil homöopathische Mittel in Österreich auf ihre Qualität geprüft und bewertet werden, sei es „absolut legitim, dass wir sie im Angebot haben“, so Wittig-Pascher.

Das Interesse an Homöopathie ist in den letzten Jahren gestiegen, sagt die Pharmazeutin: „Vor allem bei Kindern wird es bei Weh-Wehchen eingesetzt. Das geht vom Bienenstich bis zur Erkältung.“

Dass die Debatte um Homöopathie emotional geführt wird, weiß Bezirksärztesprecher Christoph Preißl. Er erteilt der Forderung von Patientenanwältin Pilz eine klare Absage: „Dass sie über den freien Willen der Patienten bestimmt und sie bevormundet, sollte nicht ihre Aufgabe sein.“

„Die Patientenanwältin Pilz sollte Patienten beraten und sie nicht mit solchen Verbots-Forderungen in Geiselhaft nehmen!“ Bezirksärztesprecher Christoph Preißl

Vielmehr sei es die Pflicht der Ärzte, über Möglichkeiten von Homöopathie zu informieren und notfalls Grenzen zu setzen. „Wenn jemand eine Alternativbehandlung möchte, soll er sie bekommen“, so Preißl.

Einer, der seit vier Jahrzehnten zahlreiche Familien mit Homöopathie als Ergänzung im Behandlungsspektrum behandelt hat, ist der Allgemeinmediziner Wolfgang Fuchs in Weitra. „Wenn die Frau Patientenanwältin meint, die Homöopathie sei Unsinn, dann wäre ja zumindest der oberste hippokratische Grundsatz der Medizin eingehalten: ‚Primum non nocere‘ – ‚Erstens nicht schaden‘.“

Er hält ein Verbot von Homöopathie in Apotheken für unsinnig: „Patienten würden sich sonst wohl die von ihnen geschätzten Medikamente über Internetshops oder andere Kanäle, beziehungsweise aus dem Ausland beschaffen, dann aber ohne professionelle Beratung. Das soll besser sein?“