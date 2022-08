Hochwasserschutz: Was sich seit der Flut 2002 getan hat

Werbung

In den vergangenen beiden Wochen hat sich die NÖN den Hochwasser-Ereignissen von 2002 gewidmet. In der Rückschau wurden vielfach die bis 2002 unbekannten Ausmaße betont. Für den dritten und abschließenden Teil der Serie stellt sich nun die Frage: Was hat sich dadurch geändert?

„Die Ereignisse von 2002 haben wachgerüttelt“ , ist Bezirkshauptmann-Stellvertreter Markus Peham überzeugt: „Und sie haben zu Professionalität im Katastrophenschutz geführt.“ Es wurden bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen im Hinblick auf Hochwasserkatastrophen gesetzt. Peham verweist auf den Hochwasserschutz in Schrems, Grillenstein oder Gmünd sowie auf zahlreiche Brücken, bei denen der Durchlass vergrößert wurde.

Technisch und organisatorisch wurde für eine Professionalisierung in der Bezirks-Einsatzleitung gesorgt. Einzug hielten Notstromversorgung, ein neuer Digitalfunk, mit dem die Kommunikation zwischen der Bezirkshauptmannschaft und den Einsatzorganisationen verbessert wurde. „Die Abfrage der Pegelstände bei unseren Bächen und Flüssen erfolgt via Internet, und wir können die Prognosen auch besser berechnen“, sagt Peham. Man könne hier auch auf 20 Lattenpegel zurückgreifen und den Wasserstand damit vor Ort ablesen, sollte das Internet ausfallen.

Zudem wurden Sandsack-Depots geschaffen, die Hochwasserschutzpläne adaptiert und für betroffene Anrainer SMS-Alarmierungssysteme installiert. „Wichtig für die regelmäßige Kommunikation unter den Blaulichtorganisationen und der Bezirkshauptmannschaft sind sogenannte Sicherheitsstammtische. Dabei wird über den aktuellen Stand informiert und die schon gute Zusammenarbeit noch intensiviert“, erklärt Peham. Der Führungssimulator, der in der Kaserne Weitra stationiert ist, bietet die Möglichkeit, Katastrophenszenarien zu üben.

Notstrom fürs Melken und neue Brücken

Beim Hochwasser 2002 waren alleine in der Gemeinde St. Martin 70 Häuser betroffen. Es führte dazu, dass sich viele Landwirte eigene Notstromaggregate angeschafft haben, um bei einem Stromausfall ihre Kühe weiterhin melken zu können. Seitens der Gemeinde wurde die Brücke über die Lainsitz vor einiger Zeit verbreitert. „Die war nur 7,2 Meter breit, es bildete sich bei Hochwasser ein großer Rückstau“, sagt Bürgermeister Peter Höbarth. Die neue Brücke ist nun zwölf Meter breit.

Derzeit wird an einem Hochwasserschutz für Roßbruck und Schöllbüchl gearbeitet. „Die Fundamente jener Brücke, die auf die ‚Alm‘ führt, wurden beim Hochwasser 2002 beschädigt. Die Sicherungsmaßnahmen haben zu einer zusätzlichen Verengung geführt. Jetzt wird diese Brücke komplett erneuert, der Plan ist schon fertig“, so Höbarth. Er sei froh, dass es in seiner Gemeinde entlang der Lainsitz viele Wiesen gibt, die als natürliche Retentionsbecken dienen.

Retention als fixen Teil des Schutzes denken

Retentionsbecken können auch von Menschenhand gestaltet werden, wie die Baulandschaffung etwa in den Gemeinden St. Martin und Weitra zeigt: „Es ist wichtig, dass bei größeren Bauvorhaben nichts ohne Gedanken zur Retention passiert und wie bei diesen Beispielen eigene Becken geschaffen werden“, sagt Weitras Bürgermeister Patrick Layr, zugleich Obmann der Kleinregion Lainsitztal. Regenwasser soll dadurch nicht direkt in die Lainsitz gelangen, sondern zuerst gefiltert und dann kontrolliert in den Fluss geleitet werden.

„Bei großen Flächenversiegelungen muss das Umdenken stärker werden, dass potenzielle Hochwasser in der Planung berücksichtigt werden“, sagt Layr. In seiner Gemeinde wurden gleich nach dem Hochwasser 2002 mehrere Hochwasserschutz-Mauern entlang der Lainsitz errichtet, beginnend vom Stadtgebiet im Bereich der Bürgerspitalkirche bis zur Katastralgemeinde Brühl.

Auch die Erinnerungen bleiben

Besonders von diesem Hochwasser betroffen war einst auch die Fahrschule Weber in Gmünd. Die Erinnerungen daran bekomme man nie ganz aus dem Gedächtnis, bei starken Regenfällen könne man schon mal unruhig werden, blickt Inhaber Herbert Weber zurück. Richtig brenzlig wurde die Situation zuletzt 2006: „Da war das Haus ziemlich dicht, aber dann drückt es dir das Wasser durch die Steckdosen rein. Man kann eben nicht viel machen.“ Erste Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser haben, so Weber, Wirkung gezeigt. Probleme macht momentan eher Oberflächenwasser, wodurch es erst vor wenigen Wochen wieder nass in der Fahrschule wurde.

Schutzprojekte: Manchmal scheitert es an Unterschriften

„Unser Hochwasserschutz-Projekt für Unserfrau ist fertig geplant, aber es fehlen Unterschriften von ein paar Grundeigentümern, deren Flächen nach einem Dammbau überflutet werden könnten. All jene, deren Liegenschaften durch den Damm geschützt wären, haben schon zugestimmt“, sagt Bürgermeister Otmar Kowar aus Unserfrau-Altweitra. Geplant ist ein bis maximal 1,5 Meter hoher Damm. Wie dieses Projekt, das vor der Covid-Pandemie mit Kosten von 5 Mio. Euro geschätzt worden ist, finanziert werden soll, das ist noch offen.

Auch in Sachen Trinkwasserversorgung hat sich einiges getan. 2002 war Unserfrau an die Wasserleitung in Weitra angeschlossen. Nachdem diese Leitung durch das Hochwasser stark beschädigt worden war, musste anfangs Trinkwasser angeliefert werden. Heute gewährleistet EVN-Wasser die Versorgung, es gibt eine Notversorgungsleitung zwischen Altweitra und Unserfrau.

Pumpen und Boote: Feuerwehr hat aufgerüstet

Nachdem Großpumpen damals gefehlt haben, wurden für den Bezirk drei Stück durch den Landesverband angekauft und in Weitra, Amaliendorf und Heidenreichstein stationiert. „Außerdem haben wir Sandsäcke auf mehreren Stellen gelagert“, sagt Bezirkskommandant Erich Dangl – alleine in Hoheneich gebe es 2.000 Stück. Bei der dortigen Feuerwehr, die 2002 nur über ein Schlauchboot ohne Motor verfügt hat, sind zwei Arbeitsboote stationiert – ein Bootstrailer und eines mit einem 15 PS-starken Außenbordmotor.

„2002 hatten wir auch keinerlei Erfahrung im Umgang mit Booten und Hochwasser, dennoch konnten wir zahlreiche Personen von Dächern oder durch Fenster oder von Wehranlagen retten“, blickt Gerald Redl von der Feuerwehr Hoheneich zurück. Für diesen Einsatz erhielt er gemeinsam mit Hannes Schindl die Lebensrettermedaille des Landes NÖ.

Die Ausbildung für den Wasserdienst wird in dieser Wehr seit Jahren forciert.

Arbeiten in Gmünd & Schrems noch nicht abgeschlossen

In Schrems hat sich in 20 Jahren einiges getan. Begonnen wurde in Niederschrems, wo die Regulierung und Verbreiterung des Flusses erledigt sind. Momentan wird mit der Verlegung, dem Brückenbau und der Renaturierung beim Schremser Stadtpark weitergemacht. „Dann ist das Stadtzentrum vor Hochwasser geschützt“, sagt Bürgermeister Peter Müller. Für die nächsten Jahre sind noch Arbeiten im Bereich zwischen Eugenia und Langegg geplant. Hier sollen auch noch eine Wehranlage und ein Rückhaltebecken entstehen. Insgesamt entstanden für die Gemeinde bereits Kosten in der Höhe von 1,3 Millionen Euro. Das sind jedoch nur 20 Prozent der Gesamtkosten, 40 werden vom Bund, 40 vom Land getragen.

In der Stadt Gmünd wurde der Ausbau des Hochwasserschutzes zuletzt wie berichtet wieder ein Thema: Die Arbeiten für den Abschnitt zwischen Felsenwehr und dem Mündungsbereich von Lainsitz und Braunau haben sich zwar erheblich verteuert, liegen nun bei über sechs Millionen Euro. Aber: Beim Mühlgassen-Parkplatz tut sich zur Aufschüttung des Lainsitz-Uferbereiches nach längerem Stillstand etwas, und für Herbst wurde die Umsetzung von bis zu zwei Meter hohen Dämmen angekündigt. Auch die Brücke beim Malerwinkel soll laut Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis heuer noch erneuert werden.

Weißer Fleck

