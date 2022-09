Hohe Strompreise: Wird das „Weihnachtshaus“ auch heuer erleuchten?

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Wie hoch die Stromrechnung von Karl Adamec und Brigitte Schmidt wohl sein mag, das dürfte sich auch in den vergangenen Jahren schon manch einer gefragt haben. Die beiden sind mit ihrem bunt beleuchteten „Weihnachtshaus“ in Brand weit über ihren Heimatort hinaus bekannt. Damit die Rechnung heuer nicht ins Unermessliche steigt, machen sich die beiden in Anbetracht der hohen Stromkosten bereits Gedanken um die berühmte Beleuchtung.

„Im Haushalt haben wir bisher schon sparsam agiert, keine Geräte im Standby-Modus gelassen, die Waschmaschine oder den Geschirrspüler nur voll beladen eingeschaltet und auch die Heizung auf weniger Grad gestellt“, erzählt Adamec: „Sparen werden wir heuer bei der Weihnachtsbeleuchtung müssen. Das tut uns sehr leid, da unsere Beleuchtung ein großer Anziehungspunkt war, besonders auch in der Coronazeit.“ Noch im Vorjahr hatte das Paar Lichter und Figuren aufgerüstet, etwa einen aufblasbaren , zehn Meter hohen Weihnachtsmann installiert.

Ein bisschen darf das Weihnachtshaus auch heuer leuchten: Die Krippe im Garten soll trotz allem aufgebaut und eine Kleinigkeit für die Kinder geboten werden. „Natürlich wird alles für eine kürzere Dauer eingeschaltet und mit LED gearbeitet. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder unsere spektakuläre Beleuchtung präsentieren können, aber vielleicht ohnehin dann nur alle zwei Jahre“, so Adamec: „Schade ist, dass wir dann nicht so viele Spenden für das St. Anna Kinderspital sammeln können.“ Zuletzt konnten immerhin 8.200 Euro übergeben werden.

