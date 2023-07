Hoher Bodenverbrauch: Muss man wirklich jeden Weg verdichten?

„Bodenversiegelung wird als dauerhafter Verlust biologisch produktiven Bodens durch Verbauung definiert“, sagt der Biologe und Ökologe Axel Schmidt. Er bezieht sich dabei auf die Definition des Umweltbundesamts. Neben der Menge an versiegelter Fläche sei es natürlich nochmal problematischer, wenn wertvolle Flächen und Habitate verloren gehen, meint Schmidt. Es handle sich dann einfach um eine versiegelte Fläche.

Aus der Bodenversiegelung ergeben sich mehrere Risiken: „Das Niederschlags- oder Oberflächenwasser versickert und verdunstet nicht mehr dort, wo es regnet oder niederfällt. Das Wasser wird rasch abtransportiert und weitergeleitet. Dadurch steigtdie Hochwassergefahr. Ein anderes Risiko ist der direkte Verlust an Grünland und Biodiversität. Dazu kommt, dass versiegelte Böden die Landschaft sehr stark aufheizen. Es kommt dann zum Teil sogar zu Lokalklimaverschiebungen“, erklärt Schmidt. Ihm zufolge fehlt es oft an einem vernünftigen Leerstandsmanagement. „Es wäre immer wünschenswert zu schauen, wie viel leer steht.“ Neue Siedlungsgebiete sollten weiterhin möglich sein, aber: „Man muss sich auf Gemeinde- oder Ortschaftsebene anschauen, ob es nicht bessere Varianten gibt“, so Schmidt.

Flächenwidmung der Gemeinden

Einer, der sich intensiv für einen bewussten Umgang mit der Ressource Boden einsetzt, ist Bürgermeister Martin Bruckner aus Großschönau. „Wir in Österreich sind noch immer Weltmeister im Bodenverbrauch, auch wenn wir seit 2010 unseren Bodenverbrauch halbiert haben“, sagt Bruckner.

Dass es gesetzliche Regularien brauche, damit man nicht weiter unnötig Böden versiegelt, sei klar. „Aber dann wird es für die Gemeinden immer schwieriger, Entwicklungspolitik zu machen. Wir Gemeinden spüren schon den gesetzlichen Druck bei der Flächenwidmung. Wenn man den Gemeinden die Kompetenz der Raumordnung wegnimmt, wäre das eine Katastrophe im Hinblick auf jede weitere Entwicklung“, gibt Bruckner zu bedenken. Damit es nicht so weit kommt, brauche es einen sorgsamsten Umgang mit dem Bodenverbrauch. „Gute Böden müssen bleiben, und bevor man wieder einen Boden verdichtet, sollten die Leerstände genutzt werden.“

Bodenverbrauch auch private Sache

Die allgemein vielleicht vorherrschende Meinung, für die Bodenversiegelung sei allein die öffentliche Seite zuständig, teilt Bruckner nicht. „Man muss auch die private Seite mit einbeziehen. Jeder Einzelne ist gefragt. Muss wirklich jeder Gartenweg, jede Einfahrt und jeder Parkplatz versiegelt sein? Das ist natürlich viel einfacher, aber man muss sich bewusst sein, dass man damit die Lebensgrundlage zerstört.“ Alle Bereiche vom Privaten und Unternehmer bis zum öffentlichen Bereich müssten umdenken.

Nicht alles muss versiegelt werden

Als ein „immerwährendes Thema“ bezeichnet die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) den Bodenverbrauch, der auch in der Bezirkshauptstadt mit großem Bedacht fokusiert werde. „Wir bemühen uns schon sehr lange, nicht alles zu versiegeln. Dazu gibt es schon zahlreiche Projekte.“ Bei den Straßenbaustellen werden oftmals Rasengittersteine versetzt. Es kommt auch Rasenschotter zur Verwendung. „Dabei wird die Straße statt acht Meter nur sechs Meter breit. Seitlich wird dann der Rasenschotter aufgebracht“, erklärt die Bürgermeisterin.

Es gibt auch Parkplätze, auf denen Recycling-Material aufgebracht wurde. Mit den vielen Staudenbeeten entlang den Straßen könne einem zu schnellen Abfluss des Regenwassers entgegengewirkt werden. „Dafür haben wir schon Auszeichnungen bekommen“, freut sich Rosenmayer, die auf viel Grünraum und viele Bäume in ihrer Stadt verweist. Natürlich ist das Bauen auch in Gmünd beliebt. „Wir versuchen, schon vorhandenes Bauland von privaten Besitzern anzukaufen, bevor neue Bauplätze geschaffen werden.“ Im Bereich Bodenverbrauch sei aber „endlos viel zu tun“.

Ankauf von privaten Grundstücken

In der Landwirtschaft gebe es im Bezirk Gmünd kaum Probleme oder einen Anstieg von versiegelten Böden, betontindes der Obmann der Bezirksbauernkammer Gmünd, Markus Wandl: „Bei uns ist das deutlich weniger als in den Ballungszentren.“ Bauland wollen viele, sowohl Gemeinden als auch Private. „Aber viele Bauern wollen keine Grundstücke verkaufen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden“, so Wandl.

Radwege und Versiegelung

Dass Feldwege auch als Radwege für das Alltagsradeln genützt und daher auch mit einer Asphaltschicht versiegelt werden, bringt die Verantwortlichen durchaus in einen Zwiespalt. „Zum einen will man das Radfahren fördern, zum anderen soll man nicht noch mehr Boden verdichten. Da müssen verschiedene Interessen unter einen Hut gebracht werden, was nicht einfach ist“, meint Stefan Fritz, Leiter der Fachabteilung für Güterwege der Agrarbezirksbehörde mit Sitz in Edelhof, und: „Einen Feldweg als Radweg zu asphaltieren ist jedenfalls besser, als einen neuen Radweg entlang einer Straße zu errichten.“

Mit „Betonspur-Wegen“ wird weniger Boden auf den Feldwegen versiegelt. Foto: NÖ Agrarbezirksbehörde

In letzter Zeit bemerke man generell einen anderen Zugang zu asphaltierten Feldwegen. „Die große Asphaltierungswelle fand in den 70er- und 80er-Jahren statt. Diese Wege werden jetzt saniert und dabei öfter zu Schotterwegen rückgebaut. Dafür gibt es ja den blau-gelben Bodenbonus.“ Auch bei Kommassierungen werde viel mehr Bedacht auf die Erhaltung von Böden genommen. „Hier wird fast nichts mehr asphaltiert.“

Eine gute Alternative seien „Betonspur-Wege“, die in Zukunft auch mehr gefördert werden sollen. „Diese Wege haben viele Vorteile. Sie halten länger, man fährt darauf langsamer und der Beton auf den Fahrspuren wird nicht sehr heiß.“

Neue Straßenzüge sind nicht geplant

Seitens der Straßenmeistereien Weitra und Schrems werden heuer bestehende Straßen saniert. Nur bei der B41 im Bereich von Großdietmanns müsse durch die geplante Abbiegespur bei der „Arztkreuzung“ die Straße etwas verbreitert werden. Laut den Straßenmeistern Martin Pichler (Schrems) und Andreas Blauensteiner (Weitra) ist man bestrebt, auf den Straßen für einen optimalen Ablauf des Regenwassers zu sorgen.

Durch diese Maßnahmen werden die Feuerwehren entlastet. Die werden bei Starkregenereignissen meist nur zu den ihnen aus der Vergangenheit bekannten Plätzen gerufen, wo es sehr leicht zu Überflutungen kommt.