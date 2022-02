Hoher Zulauf von Altkleidern: Schränke leeren sich

Fördernd für das Stadtbild sind mitunter wuchernde Ansammlungen von Alttextilien in Gmünd nicht unbedingt, wie aktuell Beschwerden von NÖN-Lesern veranschaulichen. Aber, das Positive: Die im Bezirk rund um den Jahreswechsel vom Roten Kreuz zum „Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung“ (GV) gewechselte und nun auf breitere Beine gestellte Sammlung wird in der Bevölkerung offenbar intensiv angenommen. Die Kapazitäten sollen für die Stadt Gmünd rasch angehoben werden.

Nach dem kurzfristigen Ende der Sammlung durch das Rote Kreuz in drei Großcontainern habe es relativ zügig eine Lösung gebraucht, sagt Martin Koppensteiner, Geschäftsführer im GV mit Sitz in Hoheneich. Alle 21 Gemeinden des Bezirkes erhielten wie berichtet Sammelcontainer, die durch die Firma Öpula geleert werden. „Das geschieht wöchentlich, bei Bedarf auch öfter“, sagt Koppensteiner: „Es gab aber keine Erfahrungswerte mit dieser Flächendeckung. Man musste einfach von einem dynamischen Prozess ausgehen, im Zuge dessen da und dort vielleicht ergänzt werden muss, wenn es platzmäßig möglich ist.“

Auch auf die richtige Technik kommt‘s an

Die Sammelstelle in der Weitraer Straße in Gmünd – nahe der Rotkreuz-Bezirksstelle – habe sich als eindeutiger Hotspot erwiesen. Koppensteiner: „Der Standort liegt einfach gut, hat sehr hohe Frequenz. Wir möchten hier einen zweiten Container aufstellen.“ Ebenfalls relativ stark frequentiert sei der Container beim Bauhof in Schrems, wobei es hier zuletzt aus einem anderen Grund einen Stau gegeben hat. „Der Container war nicht voll, aber durch einen falsch eingeworfenen Kleidersack – der dann stecken blieb – blockiert.“

Wie sieht die Erstbilanz aus?

Geschäftsführer Koppensteiner ist mit den ersten Wochen insgesamt sehr zufrieden, Klagen etwa über konkrete Standorte – die Wahl hatten die Gemeinden selbst – habe es keine gegeben. Gerechnet sei mit durchschnittlich vier Kilogramm Alttextilien pro Einwohner worden, das dürfte im ersten Jahr übertroffen werden: „Die dichte Flächendeckung bewirkt wohl ein größeres Sammelvolumen, jeder hatte Altkleider im Keller. Langfristig wird es sich vermutlich einspielen.“

Nasse Textilien werden zu Restmüll

Über das, was das NÖN-Foto von der Sammelstelle in Gmünd zeigt, ist übrigens auch Martin Koppensteiner nicht sonderlich erfreut.

Warum? In einer offenen Kiste oder in geplatzten Säcken neben der Box abgegebene Textilien können in vielen Fällen nicht verwendet werden, müssen dann vom GV im Restmüll entsorgt werden. „Beschädigte oder durch Nässe schimmelnde Textilien sind wertlos“, klärt Koppensteiner auf. Insgesamt können aber immerhin etwa 60 bis 70 Prozent der abgegebenen Alttextilien wiederverwendet werden, ein Fünftel könne etwa zur Fasergewinnung verwertet werden, „ein kleiner Rest landet im Restmüll“.

