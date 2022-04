Honigproduktion & Bienenzucht: Auch aufs Wetter kommt es an

Werbung

Wer an die Imkerei denkt, hat meistens das Bild eines Schutzanzugs und Bienenhutes vor Augen. Wenn Franz Leutner mit seinen Bienen arbeitet, ist ein ruhiges Verhalten sein wichtigster Schutz: „Im Sommer arbeite ich mit kurzen Ärmeln, oft auch ohne Schirm“, sagt der Bezirksobmann der Imker. Die Tiere kennen ihn und vertrauen ihm: „Unruhe fällt ihnen sofort auf.“

Franz Leutner betreut aktuell 35 Bienenstöcke, in Spitzenzeiten seien es auch schon 50 gewesen, sagt der Weitraer. Trockenheit und der späte Wintereinbruch hätten heuer noch kaum Auswirkungen auf die Imkerei gehabt. Aber: Durch Wetterumschwünge und eine sprunghafte Witterung sei die Zucht in den vergangenen zwei Jahren zur Herausforderung geworden – Königinnen seien schlecht begattet worden, die Völker haben vor allem Drohnen produziert, Arbeiterinnen fehlen. „Diese Völker muss man häufig auflösen“, erklärt er.

Richtig anlaufen wird die Zuchtsaison ab Mai: „Im Optimalfall ist es schwül mit hoher Luftfeuchtigkeit – also Waschkuchlwetter“, schmunzelt Leutner. Ist es bis in den Herbst hinein warm, so begünstige das die Verbreitung der Varroamilbe. Das Problem: Sie kann Bienen schwächen und andere Erreger in den Stock einschleppen. Wie sich ein Bienen- und Honigjahr entwickelt, das könne man im Frühling oft schwer abschätzen, sagt der Bezirksobmann: „Voriges Jahr haben wir Anfang Mai gefüttert, weil sie sonst verhungert wären. Die Ernte war dann aber gut.“ Auch innerhalb des Bezirkes gebe es regionale Unterschiede.

Faulbrut kann Vernichtung von Stöcken erfordern

Was die Imkerei derzeit noch beschäftigt, ist auch die bösartige Faulbrut der Honigbienen (Amerikanische Faulbrut). Aktuell hat die Gmünder Bezirkshauptmannschaft drei Sperrzonen vermerkt: Waldenstein, Albrechts und Großhöbarten – dazu kommt jeweils ein größerer Radius um das umliegende Gebiet. Bienenvölker dürfen laut Verordnung aus diesen Zonen nicht ausgebracht und nur mit Bewilligung der Behörde eingebracht werden. Da es sich um eine meldepflichtige Krankheit handelt, müssen Verdachtsfälle der Bezirkshauptmannschaft mitgeteilt werden.

„Es wird eine Probe entnommen. Wenn die Faulbrut nachgewiesen wird, kommt es zur Sanierung, oder – wenn das nicht mehr möglich ist – zur Vernichtung der Bienenstöcke“ erklärt Amtstierärztin Elisabeth Osterberger. Ein Befall habe zur Folge, dass kaum Honig produziert wird – die Frage der Verwendbarkeit sei somit ohnehin obsolet.

Zur Behandlung wird zusätzlich zu den vorgeschriebenen Mitteln auch der Einsatz eines Produktes auf pflanzlicher Basis, gewonnen aus Liebstöckel, versucht. Aufgrund der Übertragbarkeit seien Hygienemaßnahmen jedenfalls essenziell, so Osterberger.

