Illegale Pyrotechnik: Polizei blickt auf Silvester-Kontrollen zurück

In der vergangenen Silvesternacht wurde in weiten Teilen des Gmünder Bezirks deutlich weniger Pyrotechnik abgefeuert als in den vergangenen Jahren. Es war nach den Erfahrungen der Polizei im Vorfeld erwartbar: Die illegale Einfuhr von Feuerwerkskörpern aus Tschechien sei zurückgegangen, heißt es. Trotz vermehrter Kontrollen an allen Grenzübergängen mussten demnach nur wenige pyrotechnische Gegenstände aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Personen, die sich in Tschechien mit Feuerwerksraketen und Böllern eindeckten, kamen laut Polizei aus allen Waldviertler Bezirken. „Wir haben vorwiegend Feuerwerkskörper der Kategorie III beschlagnahmt und einige, die unzureichend beschriftet waren“, hieß es von der Polizeiinspektion Gmünd Fremden- und Grenzpolizeiliche Einheit. Laut Polizei NÖ wurde auch kontrolliert, ob gesetzliche Bestimmungen und Altersbeschränkungen eingehalten wurden.

Die beschlagnahmten pyrotechnischen Gegenstände werden vernichtet. Die Personen, die diese illegal nach Österreich eingeführt haben, wurden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt und müssen mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.

