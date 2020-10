Neun der 21 Gemeinden im Bezirk Gmünd sind „Natur im Garten“-Gemeinden, die sich gegen die Verwendung von Pestiziden und Torf, und für Naturflächen ausgesprochen haben. Sechs Gemeinden verwenden keine Pestizide.

Plakette erst erhalten

Großdietmanns ist die „jüngste“ Gemeinde in dieser Riege, ihr wurde erst in der Vorwoche die „Natur im Garten“-Plakette verliehen.

„Wir arbeiten schon lange ohne chemisch-synthetische Mittel und legen Wert auf die Erhaltung von Naturräumen. Damit war es nur ein logischer Schritt, dass wir dieses Gütesiegel im Gemeinderat beschlossen haben“, meint Umweltgemeinderat Christian Kowar.

2.000 Quadratmeter Staudenbeete

Den Schritt ist die Stadtgemeinde Gmünd bereits 2016 gegangen, sie wurde im Frühjahr mit der höchsten Auszeichnung von „Natur im Garten“, dem „Goldenen Igel“, ausgezeichnet.

„Wir werden von vielen Gemeinden in Niederösterreich um unsere Grünflächen beneidet“, freut sich VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, die auf rund 2.000 Quadratmeter Staudenbeete in der Stadt Gmünd verweisen kann – die ersten wurden 2016 im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße nach einem Konzept von Landschaftsplaner Franz Grossauer angelegt. Dem Konzept folgten viele weitere Grünanlagen: Sie sind auch optisch Aushängeschilder für das ökologische Bewusstsein in unserer Stadt.“

Obwohl Gmünd zu den urbansten Städten des Waldviertels gehöre, sei keine andere Stadt in eine vergleichbare naturbelassene Landschaft eingebettet. „Wir Gmünder haben die Natur und Artenvielfalt mitten in der Stadt. Das ist ein unglaubliches Potenzial, auf das wir alle stolz sein dürfen“, streicht Rosenmayer hervor.

Akkugeräte zur Grünraumpflege

Auch die Stadtgemeinde Heidenreichstein darf sich „Natur-im-Garten-Gemeinde“ nennen.

„Es ist zwar ein gewisser Mehraufwand, die Grünanlagen ohne Pestizide und Torf zu pflegen, aber der Umweltschutz geht vor. Aus diesem Grund haben wir auch Akku-Geräte für die Grünraumpflege angeschafft“, sagt SP-Bürgermeister Gerhard Kirchmayer, der auf die neu angelegte große Bienenweide zwischen der Kirche und der Volksschule stolz ist.

Beschluss ist geplant

Noch keine „Natur-im-Garten“-Gemeinde ist Weitra. „Aber uns fehlt dafür nur mehr der Grundsatzbeschluss im Gemeinderat, der wird demnächst kommen“, verrät VP-Bürgermeister Patrick Layr.

Fachliche Beratung habe es schon im Frühjahr gegeben. „Wir haben viele Grünanlagen und Bäume, die bereits pestizidfrei gepflegt werden, und ein Bienenhotel. Für die neuen Grünanlagen, die jetzt entlang der neugestalteten B41-Ortsdurchfahrt angelegt werden, sind weitere Bäume und Blumen geplant — natürlich alle mit den Vorgaben von Natur-im-Garten“, sagt Layr.

Urgestein bei Natur im Garten

In der Gemeinde St. Martin gibt es „Natur im Garten“ seit 20 Jahren. „Wir haben damals mit der Pflanzung von alten Obstbäumen begonnen. Mittlerweile haben wir über 1.800 Bäume gesetzt“, zeigt VP-Bürgermeister Peter Höbarth auf. Aber auch viele Hecken hielten in der Gemeinde Einzug. „Dazu gibt es wieder den NÖ Heckentag. Bis 14. Oktober kann man online Sträucher und Stauden dafür bestellen“, zeigt Höbarth auf (Info unter www.heckentag.at).

Pestizide und Torf wurden schon lange aus den öffentlichen Grünanlagen verbannt. „Wir sind also seit Jahren schon eine Natur-im-Garten-Gemeinde, auch wenn der offizielle Gemeinderatsbeschluss dazu fehlt. Das werden wir vielleicht noch nachholen“, meint Höbarth.

Auf das „Wie“ kommt es an

Dass die Pflege und Betreuung von Grünanlagen ohne Pestizide arbeitsintensiver sei, lässt Franz Grossauer, Ziviltechniker für Landschaftsplanung, nicht gelten: „Es ist eine andere Art der Pflege. Aber wenn schon beim Anlegen der Grünanlagen und bei der Auswahl der Pflanzen einige Kriterien berücksichtigt werden, dann kann man sich sogar Arbeit ersparen.“

Wichtig sei, unkrautfreie Erde und anstatt einjähriger Blumen mehrjährige Stauden zu verwenden: „Mit der richtigen Mischung hat man vom Frühjahr bis in den Herbst eine Blütenpracht.“

Beratungen dazu gibt es bei den Gärtnern und natürlich auch bei Natur im Garten, am 6. Oktober gab es dazu einen grenzüberschreitenden Praxistag für Bauhofmitarbeiter und Grünraumpfleger in Gmünd.

„Corona hat Bewusstsein erhöht“

Eine besondere Anlaufstelle für alle Gartenliebhaber und Gemeinden ist das „Gartentelefon“ von Natur im Garten mit Sitz in Zwettl. Seit Jänner wird diese Servicestelle von Stefan Strobelberger aus der Gemeinde Moorbad Harbach geleitet.

Gemeinsam mit elf Mitarbeitern werden um die 40.000 Anfragen jährlich beantwortet. „Heuer werden es bestimmt mehr. Corona hat für mehr Bewusstsein für den eigenen Garten und die Versorgung mit eigenen biologischen Lebensmitteln gesorgt. Der grüne Bereich boomt. Dem Anschein nach, haben sich viele mit dem ‚Virus Garten‘ infiziert“, meint Strobelberger.

Aber nicht nur telefonisch kann man sich bei der Beratungsstelle Hilfe holen: „Wir bieten auch persönliche Beratungen nach telefonischer Voranmeldung sowie Live-Chats an und verleihen die begehrten Natur-im-Garten-Plaketten für Privatgärten.“ Im Bezirk Gmünd wurden bereits 426 Hausgärten damit ausgezeichnet.