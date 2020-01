Ein 62-jähriger Gmünd fuhr am 14. Jänner gegen 19 Uhr mit einem Toyota von Roßbruck nach Harbach. Am Beifahrersitz befand sich ein 60-jähriger Gmünder. Dabei übersah der Lenker, so die Polizei, die Kreuzung L8290/L8282, fuhr geradeaus und krachte in die Straßenböschung.

Beide Gmünder wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung Weitra in das Landesklinikum Gmünd eingeliefert. Die Fahrzeugbergung erfolgte durch die Feuerwehr Wultschau.