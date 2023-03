Im Ort und Freiland: Pläne für Baustellen auf den Straßen stehen fest

Heuer stehen im Sommer wieder mehrere Baustellen an den Landesstraßen im Bezirk Gmünd an. Das betrifft vor allem auch Ortsgebiete: Nachdem im Vorjahr an den Durchfahrten in Kirchberg und Aalfang gearbeitet wurde, sind heuer etwa Albrechts, Gmünd und Schrems dran.

In Schrems wird die Straßenmeisterei mit der L66 – im Ortsgebiet als Bahnstraße geführt – beschäftigt sein. Konkret ist der Abschnitt von der Kreuzung mit dem Parkweg nahe des City Centers über die „Zwickl-Brücke“ bis zum Güterweg nach der Brücke betroffen. Laut Straßenmeisterei wird die alte Asphaltschicht abgefräst, eine Zementstabilisierung vorgenommen und eine neue Trag- und Deckschicht aufgetragen. Auch Gehsteige und Parkflächen werden erneuert. Der dafür vorgesehene Zeitraum: Ende Juni bis Ende September, im August und September ist mit jeweils einer Woche Sperre zu rechnen. Der Verkehr wird laut Straßenmeisterei über die Niederschremser Straße, Horner Straße, Bundesstraße und umgekehrt geführt.

Auch im Plan der Straßenmeisterei: die Bahnstraße in Schrems. Foto: Karl Tröstl

Von Juni bis August steht die Schremser Straße (L68) in Gmünd am Plan der Straßenmeisterei Schrems. Wie schon im Jänner berichtet, ist dort der Abschnitt zwischen Hüther-Kurve bei der Stadteinfahrt und Volksbank-Kreuzung im Zentrum betroffen. Für Lkw wird laut Straßenmeisterei eine Umleitung über Schrems und Neu-Nagelberg eingerichtet, für Pkw über die B41, die Albrechtser Straße und das Stadtgebiet. Zuletzt hat die Schremser Straße schon zwei Fahrbahnteiler auf Höhe Avia und Abzweigung zur Brüder-Baumann-Straße erhalten, es entstand außerdem ein Geh- und Radweg von der Stadteinfahrt bis nach der Kreuzung mit der Schögglgasse.

Unter anderem für Verlegungen von Kanal, Wasser und Strom durch die Stadtgemeinde musste die Fahrbahn mehrfach geöffnet werden. Nun sollen vor allem die alten Asphaltschichten gefräst und neue Trag- und Deckschichten aufgetragen werden.

Auch über die Sanierung der L69 im Ortsgebiet von Albrechts sowie im Freiland zwischen Waldenstein und Großneusiedl hat die NÖN berichtet: Die Straßenmeisterei Weitra wird in Albrechts die Trag- und Deckschicht vollflächig erneuern, Hoch-, Schräg- und Tiefborde herstellen und die Stützmauer bei der Kapelle sanieren. Nebenanlagen und Gehsteige werden ebenfalls erneuert. Es ist eine Sperre von insgesamt drei Wochen vorgesehen: fünf einzelne Tage im Mai und Juni, zwei Wochen im Juli und August.

Die Durchfahrt Albrechts wird eine von zwei Baustellen an der L69. Foto: Anna Hohenbichler

Im Freilandbereich zwischen Waldenstein und Großneusiedl geht es hingegen um den gesamten Aufbau der L69, die dort doch recht starke Schäden hat. Die Vorarbeiten erfolgen im Juni, in den Sommerferien dann die Hauptarbeiten. Mit einer zweiwöchigen Sperre ist zu rechnen. Auch der vorgesehene Linksabbieger bei der „Arztkreuzung“ im Gemeindegebiet von Großdietmanns ist von der Straßenmeisterei Weitra zu erledigen. Wann es losgeht, steht noch nicht fest.

Im Norden des Bezirkes gehen die Arbeiten an der B30 bei Wielandsberg weiter. Die Straßenmeisterei Schrems wird zwischen der Kreuzung mit der L8199 nach Wielandsberg und jener mit der Gemeindestraße nach Oberaalfang den bestehenden Asphalt abfräsen und eine neue Trag- und Deckschicht herstellen.

Gearbeitet wird voraussichtlich von Juni bis Anfang September mit einer zweiwöchigen Sperre im August. In dieser Zeit wird eine Umleitung über Amaliendorf und Wielandsberg in Richtung Heidenreichstein und umgekehrt in Richtung Aalfang eingerichtet.

Im Bereich Wielandsberg geht die Sanierung der B30 weiter. Foto: Franz Dangl

