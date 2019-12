Durch unsachgemäßes Handeln und falsche Gefahreneinschätzung ereigneten sich in den letzten Jahren zahlreiche Unfälle, teilweise mit Todesfolge und Bränden - das zeigt die Bezirkshauptmannschaft Gmünd auf.

Daher sollte unbedingt beachtet werden, dass die Verwendung der Feuerwerkskörper im Ortsgebiet und in lärmempfindlichen Zonen verboten ist. Ebenso sollte man beim Kauf genau hinsehen: Sämtliche pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F1 und F2 müssen beim Kauf eine Angabe über die Klasse oder Kategorie, über Bezeichnung, Name und Typ, eine Gebrauchsanweisung sowie eine Altersbeschränkung – und das alles in deutscher Sprache – aufweisen. Der Kauf und die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorien F3 und F4 ist ohne entsprechende Bewilligung generell untersagt.

„Experten warnen vor Käufen von Pyrotechnik-Gegenständen im benachbarten Ausland. Die Preise sind vielleicht günstiger, aber die Wirkung dieser Feuerwerkskörper kann verheerend sein. Die Einfuhr von pyrotechnischen Gegenständen wird durch die Polizei und Zoll rigoros überwacht und kann empfindliche Strafen nach sich ziehen“, betonen die Verantwortlichen der Behörde.