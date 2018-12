Der 54-Jährige arbeitete eine Stunde vor Ende der 6,5-Stunden-Schicht in der Eschelmüller Holz GmbH gerade an der Beurteilungsmaschine, an der Holzpfosten auf Schadstellen und Qualität überprüft werden. Als er sich mit dem Oberkörper über die Maschine beugte, um einen hängengebliebenen Holzpfosten weiterzuschieben, wurde er mit dem Kopf zwischen zwei Metallteilen des Geräts eingeklemmt.

Der Arbeiter, der seit acht Jahren an derselben Maschine arbeitet, konnte per Funksprechgarnitur andere Mitarbeiter verständigen, welche ihn aus der Maschine befreiten. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma mittels Notarztwagen ins Landesklinikum Zwettl eingeliefert und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins UKH Horn weitertransferiert.

Er ist, wie seitens des Arbeitgebers betont wird, bereits am Weg der Besserung, darf das Spital am Freitag sogar schon wieder verlassen, und habe bekundet, auch weiterhin an derselben Maschine arbeiten zu wollen.