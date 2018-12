In Maschine eingeklemmt: Mann schwebt in Lebensgefahr .

Dramatischer Unfall in einem Holzverarbeitungsbetrieb in Rothfarn bei Großschönau im Bezirk Gmünd: ein 54-jähriger Arbeiter klemmte sich den Kopf in einer Beurteilungsmaschine ein und erlitt dabei ein lebensgefährliche Verletzungen.