Eine überdachte neue Info-Station im Naturpark Hochmoor in Schrems scheidet derzeit die Geister. Anlass dafür ist weniger die darin vermittelte Info über den Torf-Abbau bis in die 1980er Jahre – als das ausgestellte Modell eines Nazi-Bombers, der 1944 im Hochmoor abgestürzt war.

Bei ihr als Historikerin würden angesichts dessen „die Alarmglocken schrillen“, sagt die soeben von der SPÖ abgewanderte Gemeinderätin Viktoria Prinz. Sie sei von einigen Menschen darauf angesprochen worden, warum hier „ein Jagdflugzeug der NS-Wehrmacht“ aufgestellt worden sei. Konkret handelt es sich um das Modell einer Messerschmitt Bf 109, die im Zweiten Weltkrieg als Universalflieger Hitlers öfter als jeder andere Bomber produziert wurde und mehr „Abschüsse“ als jedes andere Fluggerät der deutschen Luftwaffe erzielte.

„Unempfindsamkeit gegenüber der Zeitgeschichte“

Das von ihr mit der Causa befasste Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) habe nichts Rechtswidriges erkannt, so Prinz, es habe den Handelnden aber wörtlich eine „Unempfindsamkeit gegenüber der Zeitgeschichte“ attestiert. Prinz klagte vor allem auch über den Einsatz von Gemeindemitteln für die Aktion: „Man sollte sich auch der Opfer erinnern – in Gmünd wurde eben erst ein Denkmal enthüllt, Schrems macht das Gegenteil.“

Die Kriegsjahre seien jedenfalls „ein ganz sensibles Thema“, das mit Experten aufgearbeitet werden solle – es seien auch andere Dinge außer einem Flugzeugabsturz passiert: Über mehr als 70 ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter in Schrems finde sich zum Beispiel keine Spur.

Naturpark-Obmann: Sache nicht "ins rechte Eck drängen!"

Er lasse nicht zu, dass die Sache „ins rechte Eck gedrängt“ werde, so SP-Gemeinderat Martin Speychal. Als Obmann im Naturpark-Verein übernehme er die Verantwortung über die Aktion, die aber kein Jux, keine NS-Verherrlichung und frei von NS-Symbolik sei, sondern lediglich über die Geschichte der alten Torfstecher informiere.

Im Gemeinderat strich auch Vizebürgermeister Peter Müller (SPÖ) hervor, dass es beim Info-Stand um das Leben im „Torfstich“ – das Moorgebiet, das seit 2000 zum Naturpark gehört – gegangen sei, und darum, was Menschen in der Not heraus mit Teilen des Fliegers gemacht hatten. Die Tafel informiert tatsächlich über den Absturz, die mühsame Bergung aus dem Moor und die Verwendung von Einzelteilen durch Einwohner.

Diesner-Wais: "Was waren die Gemeinde-Leistungen?"



Die ÖVP überließ die Debatte an sich der SPÖ und deren Ex-Fraktionskollegin Prinz, die wie berichtet eine eigene Liste gegründet hat. VP-Stadträtin Martina Diesner-Wais wollte nur wissen, ob bzw. welche Gemeinde-Leistungen für den überdachten Bereich mit dem Fliegermodell erbracht worden sind. Müller: Ja, der Bauhof habe Leistungen erbracht. Die konkrete Höhe könne er im Moment nicht sagen.

Einig wurde das Schremser Gemeindeparlament in einem grundsätzlichen Bekenntnis zum Naturpark. Vizebürgermeister Müller: Ein festgehaltenes Ja zur Unterstützung auch durch finanzielle Mittel und Bauhofleistungen der Stadtgemeinde Schrems sei in Zeiten des wachsenden Drucks auf Naturräume die Basis für Förder-Möglichkeiten.