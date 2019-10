Im Dezember 1944 stürzte ein deutsches Jagdflugzeug, Typ Messerschmitt Bf 109, ins Schremser Moor. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. Unter Zuhilfenahme eines Ochsengespanns konnte er nur noch tot aus dem Moor geborgen werden. Die zwei Tonnen schwere, achteinhalb Meter lange und gut zweieinhalb Meter hohe Maschine war zum größten Teil im Moor versunken und konnte wegen des widrigen Geländes erst Jahre später unter großem Aufwand auf festen Boden gezogen werden.

Der Schremser Zeitzeuge Otmar Poiss erzählt: „Wir wohnten damals am Rande des Torfstichs, dem heutigen Naturpark. Meine Mutter war gerade am Palatschinken-Backen, als die beschädigte Messerschmitt über unser Haus flog und unglaublichen Lärm machte. Ich war ein Kind und versteckte mich unter dem Küchentisch.“

Die Not in der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges veranlasste die Menschen zu ungewöhnlichen Handlungen: Teile des Flugzeuges verwendeten Ortsansässige für den Eigenbedarf. So wurde zum Beispiel der Gummireifen des Fliegers als Rad für einen sogenannten Tragatsch, einen Handwagen zum Transportieren von Torfziegeln, genutzt.

Bis in die 1980er-Jahre wurde hier in Schrems Torf abgebaut. Rechteckige Torfwannen an vielen Stellen des heute geschützten Naturparkgebiets erinnern an diese Zeit.