Jahresbilanz des Bezirksjägermeisters: Nur mehr wenig Niederwild

Im Vorjahr erreichten die Jäger im Bezirk mit insgesamt 1.230 erlegten Wildschweinen den zweitbesten Wert, seitdem es Aufzeichnungen gibt. Das gibt Bezirksjägermeister Ernst Strasser bekannt.

Laut ihm liegt man in einigen Revieren beim Rehwild etwas über dem Abschussplan: „Es wurden um 200 Stück Rehwild gegenüber 2020 mehr erlegt. Grund dafür ist die Verbiss-Situation in den Borkenkäfer geplagten Wäldern.“ Die Rehe würden sich besonders gerne über die nachgepflanzten Jungbäume hermachen.

Laut Strasser gibt es beim Rotwild einen Rückgang von 176 auf 141 Stück, der Abschussplan wurde nicht erfüllt. Auf das Schwarzwild wurde auch im Vorjahr bei der Jagd ein Schwerpunkt gelegt. „Wir konnten insgesamt 44.200 Kilo Wildschwein-Fleisch verwerten“, betont Strasser, der die 1.230 erlegten Wildschweine im Hinblick auf die vielen Schadensmeldungen von betroffenen Landwirten als notwendig erachtet. Das Niederwild sei bei uns nur noch sporadisch vorhanden: Im Vorjahr wurden 77 Feldhasen, ein Fasan und ein Rebhuhn erlegt. „Das ist ein erschreckendes Ergebnis. Nur eine mit viel Herzblut betriebene Hege kann hier zielführend sein. Ohne Hege werden wir auch bei der Stockente nicht erfolgreich sein, das Anfüttern im Herbst ist zu wenig.“

Beim Raubwild sei man am Stand der letzten Jahre, so Strasser: „Dieses sollte jagdlich mehr beachtet werden. Wolf, Luchs, Goldschakal und auch der Waschbär werden in unseren Revieren gesichtet und fotografiert. Es ist nicht motivierend, wenn in einem großen Revier alle zehn bis 14 Tage ein Stück Hochwild gerissen wird.“

Im Frühling haben die Jäger wieder mehr Arbeit, etwa die Kitzrettung mit modernen Mitteln: „Wir haben mit einem Kurs zur Erlangung des Drohnen-Führerscheines und einem Kurs zur Planung einer erfolgreichen Kitzrettung in unserer Bezirksgeschäftsstelle Schritte gesetzt. Außerdem müssen wir unsere Landwirte einladen, mit uns die Mähtermine abzustimmen“, erklärt Ernst Strasser.

Der Bezirksjägertag wurde abgesagt, die Hegeringschauen finden aber statt: Für die Hegeringe 1, 2, 4 und 5 am 26. März im Gasthaus „Zur alten Post“ in Eisgarn, für die Hegeringe 8 und 10 am 1. April im Vereinshaus Sulz und für die Hegeringe 11, 12 und 13 am 20. März im Gasthaus „Zum Zacky“ in Großdietmanns.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden