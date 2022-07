Jugend machte Blasmusik: Premiere für Jugendreferent Lorenz Hofbauer

Werbung

Lange war es coronabedingt ruhig um die Blasmusik im Bezirk, nun läuft auch die Jugendarbeit wieder an. Vergangene Woche hat die Bezirksarbeitsgemeinschaft des NÖBV zum Junior-Kurs und zum Jungmusikerseminar nach Bad Großpertholz eingeladen.

Im Junior-Kurs lernten die Jüngsten etwa Orchesterspiel und Registergruppenunterricht kennen, beim Jungmusiker-Seminar ging es vor allem ums Vorbereiten auf die Leistungsabzeichen. Der krönende Abschluss war für beide Gruppen ein Konzert am Mittwoch bzw. Freitag im Feststadel in Bad Großpertholz. Ein besonderes Highlight war freilich auch der Besuch der Militärmusik NÖ samt Workshop.

Lorenz Hofbauer: „Jugendarbeit ist jetzt besonders wichtig.“ Foto: Archiv

Organisiert wurde die Musikwoche von einem Team rund um den Bezirksjugendreferenten Lorenz Hofbauer: Für den 18-Jährigen war es eine Premiere, Junior-Kurs und Jungmusikerseminar mussten in den vergangenen zwei Jahren wegen der Covid-Pandemie ausfallen. „Die Jugendarbeit ist vor allem in so einer Zeit wichtig, weil Vereine in dieser Hinsicht durchaus Schwierigkeiten haben. Dank dem Seminar kenne ich viele Leute aus anderen Kapellen“, sagt Hofbauer.

Er selbst ist Mitglied der Trachtenkapelle Bad Großpertholz, hat vor kurzem seine Matura abgelegt. Veranstaltungen wie die Musikwoche seien für die Vernetzung junger Musiker im Bezirk unerlässlich, deshalb soll es auch künftig wieder mehr Veranstaltungen zur Jugendarbeit geben.

