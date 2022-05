Junge Freiwillige: Zwei Hände werden zu vier

Werbung

Ein Praxisjahr zwischen Matura und Studium. Zeit zur Berufsorientierung und Persönlichkeitsentwicklung. Testen, ob man wirklich für die Arbeit im Sozialbereich geeignet ist. Das sind für junge Menschen einige der Hauptgründe, warum sie sich für ein „Freiwilliges Soziales Jahr“ entscheiden. Ihre Einsatzbereiche: Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung in Wohngruppen und Werkstätten, Tätigkeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen oder Senioren- und Pflegeheimen. Die NÖN hat sich in drei Institutionen im Bezirk umgehört und mit jungen Freiwilligen gesprochen.

PBZ Litschau: Generationen miteinander verbinden

Ursprünglich habe sie sich beworben, weil ihr Freund seinen Zivildienst im Pflege- und Betreuungszentrum Litschau absolviert hat, erzählt Jeannine Stark: „Ich wollte mir ansehen, ob es mir als zukünftiger Beruf gefallen könnte.“ Seit November ist die 18-Jährige aus dem Raum Heidenreichstein im PBZ Litschau eingesetzt. „Ich bin in der Betreuung für den Spaß-Faktor zuständig und gehe mit den Bewohnern spazieren, oder wir spielen und basteln gemeinsam“, sagt sie.

Es komme insgesamt viel Dankbarkeit zurück: „Es ist oft überraschend, mit welchen Kleinigkeiten man den Bewohnern eine Freude machen kann.“ Bis Ende August wird sie noch im PBZ arbeiten. Dass der Abschied schwerfallen könnte, weiß Jeannine Stark schon jetzt. Aber: Die Frage, ob sie in der Pflege ihre berufliche Zukunft sieht, kann sie mit einem „Ja“ beantworten. Im September beginnt sie die Krankenpflege-Ausbildung in Zwettl.

Das Freiwillige Soziale Jahr ist nicht nur für die Freiwilligen eine besondere Erfahrung. Man sehe die Entwicklung junger Menschen und wie sie Verantwortung übernehmen, erzählt Maria Wandaller, Leiterin der Pflege- und Betreuungszentren Litschau und Schrems: „Ihre Tätigkeit ist wichtig und wir freuen uns immer, wenn jemand ein FSJ bei uns absolviert.“ Bei Interesse an der Pflege erlaube das Jahr wichtige Einblicke in die Praxis und könne bei der Entscheidung helfen – wie im Fall von Jeannine Stark. „Die Bewohner freuen sich immer, wenn junge Leute da sind, das bringt viel Leben und Schwung in den Alltag“, sagt Wandaller: „Durch das FSJ entstehen bei uns wertvolle Kontakte zwischen jüngeren und älteren Generationen.“

Pädagogik und Therapie im Gmünder Förderzentrum

In einer anderen Einrichtung knüpfen junge Freiwillige Kontakte mit Kindern: im Förderzentrum der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie in Gmünd. „Der Grund, warum junge Leute zu uns kommen, ist meistens, dass sie noch nicht genau wissen, ob sie später im sozialen Bereich arbeiten wollen“, sagt Zentrumsleiterin Helga Altrichter. Die Freiwilligen beteiligen sich an der Organisation von Festen, basteln und spielen mit den Kindern. Sie erhalten Einblicke in die pädagogische wie therapeutische Arbeit.

Bianca Fürst ist im Förderzentrum in Gmünd mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt: „Mir wurde bewusst, wie einzigartig ein Jeder auf seine eigene Art ist.“ Foto: Foto privat

Die Freiwilligen seien eine wertvolle Unterstützung fürs Team, betont Altrichter: „Dadurch haben die Pädagogen und Therapeuten statt zwei Händen manchmal vier. Die jungen Menschen bringen eine Dynamik rein, die uns guttut. Deshalb freuen wir uns immer, wenn wir jemanden bekommen.“ Aktuell ist Bianca Fürst im Förderzentrum tätig – und bekommt Lob: „Sie hat ein tolles Interesse an der Arbeit mit Kindern, regt uns selbst oft zum weiteren Reflektieren an.“

Die 20-Jährige kommt aus Wiesensfeld (Gemeinde Groß Gerungs) und hat zuvor im Einzelhandel gearbeitet. „Nach der Lehre hat sich die Frage gestellt, ob ich weiter im Handel arbeiten soll, oder doch in einen Sozialberuf wechsle, weil in meiner Familie auch viele in dem Bereich tätig sind“, erzählt Bianca Fürst. Zuvor habe sie sich die Arbeit mit beeinträchtigten Kindern kaum vorstellen können, seit September aber einen guten Einblick bekommen.

So gut, dass sie sich für ein Logopädie-Studium beworben hat. „Die Kinder und Jugendlichen geben so viel zurück. Mir wurde bewusst, wie einzigartig ein Jeder auf seine eigene Art ist“, sagt sie. Ihr Highlight: „Die Entwicklung zu sehen, wenn ein Kind vorher noch nicht alleine essen und gehen konnte und dann Fortschritte macht.“ Trotz vieler schöner Momente sei man aber auch mit Schicksalsschlägen konfrontiert.

FSJ als Zivildienstersatz beim Roten Kreuz absolviert

Zwar nicht Teil der FSJ-Organisation über den „Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste“, aber trotzdem wichtige Anlaufstelle für junge Freiwillige ist das Rote Kreuz. Hier kommt – wie Gmünds Bezirksstellenleiter Klaus Rosenmayer erklärt – vor allem die Berufsorientierung für den medizinischen Bereich zum Tragen.

Aktuell gibt es keinen FSJ-Freiwilligen. „Die Nachfrage ist durch die Pandemie zurückgegangen, aber der Bedarf ist jedenfalls da. Wir würden gerne mehr junge Freiwillige nehmen“, sagt er. Einsatzbereich ist der Rettungsdienst, Ausbildung zum Sanitäter inklusive. Rosenmayer ortet allerdings ein Imageproblem: „Viele denken, dass Zivildiener und FSJ-Freiwillige keine richtigen Sanitäter sind. Aber das stimmt nicht, sie sind eine große Stütze. Die Tätigkeit prägt junge Menschen und sie lernen viel dabei.“

Das Freiwillige Sozialjahr wird manchmal zum Zivildienst-Ersatz. Ist ein Zivi-Platz mit einer langen Wartezeit verbunden, entscheiden sich Junge mitunter fürs FSJ. Das war auch bei Tobias Filler so: Er habe seinen Musterungsbescheid erst spät erhalten, dann war über den Zivildienst kein Platz mehr frei – über das FSJ allerdings schon. Zwischen Oktober 2018 und Juli 2019 hat der Unserfrauer das Sozialjahr beim Roten Kreuz in Gmünd absolviert, war aber auch in Schrems und Heidenreichstein eingesetzt. Und von Krankentransporten bis zu Notfällen immer hautnah dabei.

Der prägendste Einsatz?

„Mein erster Nachtdienst. Wir waren die ganze Nacht bis 4 Uhr in der Früh unterwegs, und in dieser Nacht habe ich auch zum ersten Mal eine tote Person gesehen“, blickt Tobias Filler zurück. Trotzdem: Er blieb dem Roten Kreuz treu, half in der Studienzeit in den Sommermonaten aus und übernimmt auch sonst regelmäßig Dienste.

Aus dem Sozialen Jahr hat er viel mitgenommen: „Es verändert einen und man schaut anders auf das Leben.“

