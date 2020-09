Wechsel im Vorstand des GV, des „Gemeindeverbandes für Aufgaben des Umweltschutzes“ im Bezirk Gmünd, mit Sitz an der B41 in Hoheneich: Der St. Martiner Bürgermeister Peter Höbarth (ÖVP) folgt seinem früheren Weitraer Amtskollegen Raimund Fuchs, der heuer bei der Gemeinderatswahl nicht mehr angetreten war, als Obmann nach.

Zwei Drittel für den neuen Obmann

War bei der vorigen Vorstandswahl Kritik aus der Stadt Gmünd an der Bezahlung der Vorstandsfunktionen laut geworden, so kam es diesmal im Klubraum der Schremser Stadthalle zu einer „Kampfabstimmung“. Offenbar wegen Bedenken hinsichtlich eines Verwandtschafts-Verhältnisses zwischen Höbarth und dem GV-Geschäftsführer Martin Koppensteiner war bei der Wahl mit dem Hoheneicher VP-Bürgermeister Christian Grümeyer ein Gegenkandidat nominiert worden. Letztlich stimmten dem Vernehmen nach zwei Drittel der 21 Vertreter aller Gemeinden im Bezirk aber für Höbarth.

NOEN Hoheneichs Gemeindechef Christian Grümeyer wurde als Gegenkandidat nominiert.

Der betont gegenüber der NÖN, dass der verwandtschaftliche Hintergrund rechtlich gedeckt sei, zumal der Geschäftsführer über kein Stimmrecht verfüge. Die Gemeindeordnung schließe nur für den Prüfungsausschuss eine Verwandtschaft aus, dem Ausschuss gehören die Bürgermeister Gerald Schindl (Amaliendorf-Aalfang), Andreas Kozar (Reingers) und Stadtrat Martin Preis (Gmünd) an.

Pfand auf Plastikflaschen als potenzielle Herausforderung

Zu tun sei in den nächsten Jahren allerhand, betont Peter Höbarth, längstdienender Bürgermeister des Bezirkes und seit 15 Jahren im GV-Bezirksvorstand. Alleine in der Diskussion über eine Einführung von Pfand auf Plastikflaschen brauche der ländliche Raum starke Stimmen. „Kommt für Plastikflaschen ein Pfandsystem, dann muss es für dünner besiedelte Regionen mit weiten Wegen leistbar und praktizierbar sein“, sagt Höbarth. Wichtig sei es auch, verstärkt auf die Vernunft der Bevölkerung zu setzen: „Kommt ein Pfandsystem und landen Flaschen dennoch im Müll, dann wächst das Müllvolumen – und zahlt der Konsument also doppelt drauf.“ Veränderungen sollten zu einer Verbesserung, nicht zur zusätzlichen Erschwernis beitragen.

Peter Höbarth will auch zu einer Zusammenführung von regional oft stark unterschiedlichen Sammelpraktiken hinsichtlich Mülltrennung beitragen. „Der Bürger muss ein System dahinter nachvollziehen können. Dazu gehört auch, dass Abfall wirklich recycelt wird – und möglichst wenig in der Verbrennung landet“, betont er.

Patrick Layr rückte in Vorstand nach

Eine weitere Änderung gab es indes im GV-Vorstand durch das Ausscheiden von Raimund Fuchs: Dessen Nachfolger als Weitraer Bürgermeister, Patrick Layr, zog neu in den Vorstand ein. Obmann-Stellvertreter bleibt Franz Freisehner, Langzeit-Bürgermeister für die SPÖ in Brand-Nagelberg.