Katrin Pilz: „Preissteigerungen für Bäcker besonders schwierig“

NÖN: Wenn Sie mit Kollegen aus der Branche sprechen, was sind momentan vorherrschende Themen?

Katrin Pilz: Einerseits schon die steigenden Energiekosten, aber vor allem auch hohe Rohstoffpreise. Wir hatten beim losen Silo-Mehl zum Beispiel eine Preissteigerung von hundert Prozent. Auch die Preise für Milch, Butter und Verpackungsmaterial sind gestiegen. Das sind wiederum die Gründe für höhere Preise beim Brot. Alleine in unserem Betrieb sind die Rohstoffkosten zwischen den Jahren 2021 und 2022 um 100.000 Euro gestiegen – das wird oft unterschätzt. Dazu kommen hohe Personalkosten, die in einem Handwerksbetrieb wie unserem rund fünfzig Prozent aller Kosten ausmachen.

Der Bäckereibetrieb ist sicher eines der Unternehmen, das Teuerungen nicht in vollem Umfang weitergeben kann...

Pilz: Genau, das kann nicht 1:1 an Kunden weitergegeben werden. Sonst würde vermutlich niemand mehr kommen.

Wie geht man als Unternehmen mit dieser Schere um?

Pilz: Teilweise werden Preissteigerungen auf einen längeren Zeitraum aufgeteilt, Erhöhungen passieren nicht gleich auf einmal in vollem Umfang.

Die Bäckerei ist ein energieintensives Handwerk. Wo im Produktionsprozess fällt besonders viel Energieaufwand an?

Pilz: Neben den Öfen sind die Kühlanlagen die größten Verbraucher. Und die Schockfroster: Dort wird Gebäck auf minus 30 Grad Celsius gekühlt. Man kann ihn eigentlich gar nicht für einen Gebäckwagen einschalten, sondern sollte die Energie dort gleich für größere Mengen ausnutzen. Auch der Geschirrspüler für Backbleche und andere Utensilien braucht irrsinnig viel Strom – und Wasser, das er ja aufheizen muss. Der Bäcker muss den Ofen aufdrehen, aber er kann darauf schauen, dass er voll ist und die Energie wirklich ausnutzt. Wir haben zum Beispiel die Stückanzahl von Mohnzelten pro Backwagen erhöht. Das geht nicht bei jedem Produkt, aber manchmal kann man hier ansetzen. Wir nutzen seit Kurzem die Abwärme von Kühlanlagen für Warmwasser, früher wurde das einfach in die Luft rausgepumpt.

Gäbe es Alternativen zu Gas?

Pilz: Mit Strom zu heizen wäre noch kostspieliger und macht auch keinen Sinn. Wir haben unsere Öfen erst vor wenigen Jahren von Öl auf Gas umgestellt, das ist auch wegen der Wartung unkomplizierter. In vielen Bereichen der Industrie und Produktion ist Gas ganz einfach nicht wegzudenken. Vielfach geht es eher darum, Energie besser einzusetzen.

Nun ist – auch aus dem Bezirk – von Bäckern zu hören, die übers Aufhören nachdenken. Denken Sie, dass die derzeitigen Umstände eine Gefahr für die Branche sind?

Pilz: Ich verstehe das durchaus. Vor allem wenn es Bäcker sind, die nur mehr wenige Jahre bis zur Pension haben und sich denken, es zahle sich dadurch nicht aus, noch etwas zu verändern. Also: Ja, sicher sehe ich die Gefahr, dass manche das Handtuch werfen, oder es eben nur mehr ein paar Monate bis zu einer bevorstehenden Pensionierung durchdrücken.

Was bräuchten Betriebe, um wieder anders an den Alltag herangehen zu können?

Pilz: Wenn es um Unterstützungen geht, sind Förderungen eine Sache. Wichtiger wäre es, Rahmenbedingungen zu verbessern, damit Betrieben mehr von dem bleibt, was sie tun. Die Bäcker- und Konditorbranche ist eine mit sehr geringer Umsatzrentabilität, wodurch Betriebe mitunter nicht immer kostendeckend arbeiten. Die Preissteigerungen sind für eine Branche mit ohnehin wenig Spielraum also besonders schwierig. Auch Bürokratie und überbordende Auflagen kosten oft viel Zeit und Geld.

Zu einem Thema, das viele Bereiche betrifft, nämlich Personal. Ist es noch attraktiv, Bäcker oder Bäckerin zu werden?

Pilz: Wir haben unseren Mitarbeitern die Option auf 5- statt 6-Tage-Woche angeboten. Ich höre auch immer wieder von Kollegen, dass Lehrlinge die Arbeitszeiten sogar bevorzugen, weil sie früh anfangen und dann den ganzen Tag über Freizeit haben. Man arbeitet mit einem lebendigen Produkt, kann mit den Teigen und auch Broten viel ausprobieren. Es hat schon einen gewissen Sinn und man kann sich handwerklich voll austoben.

Die Arbeitszeiten sind oft das erste, das am Beruf gesehen wird. Könnte es auf lange Sicht denkbar sein, dass Nachtarbeit für Bäcker weniger wird?

Pilz: Die Konditorei haben wir vor einiger Zeit umgestellt. Arbeitsbeginn ist jetzt 6 statt zuvor 3.15 Uhr. Bäcker, die schon lange in diesem Beruf arbeiten, sind aber schon ihre Arbeitszeiten auch in der Nacht gewohnt, wollen es zum Teil gar nicht anders. Irgendwer muss in der Nacht da sein, ich kenne aber Kollegen mit zeit- und temperaturgesteuerten Anlagen, die so programmiert sind, dass die Brote und Gebäcke bereit sind, in den Ofen eingeschoben zu werden, wenn der Bäcker zur Arbeit kommt. Dafür braucht es am Vortag entsprechende Vorbereitungen. An gewisse Auslieferungszeiten sind wir gebunden, Bäckereien beliefern ja auch Greißler. Teige werden deshalb teils vorproduziert – es bräuchte sonst sehr viel Personal in der Nacht und danach nicht mehr. Arbeitsbeginn um 6 Uhr wäre zu spät, aber darüber hinaus gäbe es mit entsprechender Infrastruktur und ohne Einbußen in der Qualität bestimmt noch Möglichkeiten. Nur: Manche mögen es auch nachts anzufangen und am Vormittag heimzugehen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.