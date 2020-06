In wenigen Wochen bekommen die Schüler ihre Zeugnisse und können sich von diesem ganz besonderen Schuljahr in die Ferien verabschieden. Für viele Eltern bereiten die heurigen Ferien aber großen Stress. Die große Frage ist: „Wie sollen wir die Betreuung der Kinder in den nächsten acht Wochen hinkriegen?“ Corona-bedingt sind viele Urlaubstage weg, diese fehlen im Juli und August.

Bedarfserhebung im Gang

In den Gemeinden des Bezirkes wird intensiv daran gearbeitet, um eine Ferienbetreuung auf die Beine zu stellen. Auch die dreiwöchigen Sperren der Kindergärten sollen heuer mit bereits in Aussicht gestellten Förderungen überbrückt werden. Ob und wie diese Kinderbetreuung zustande kommt, ist derzeit noch nicht fix. Die Bedarfserhebungen laufen.

Betreuung im Kinderhaus

Zum größtmöglichen Schutz der Kinder wird die Ferienbetreuung in Gmünd in Kleingruppen durchgeführt werden. „Daher kann die Ferienbetreuung nur berufstätigen Eltern angeboten werden“, betont VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer.Bei entsprechender Nachfrage werden Kids auch im Kinderhaus durchgehend betreut. In der Volksschule ist bereits eine Betreuung jeweils drei Wochen am Beginn und Ende der Ferien fixiert. Außerdem bietet die Kinderwerkstatt „Huki“ für Familien ihr Angebot an. Der „Ferien(s)pass“ der Kleinregion findet nicht statt.

Personal ist vorhanden

In Heidenreichstein soll der Bedarf bis 12. Juni erhoben sein: „Sollte eine Betreuung von den Eltern gewünscht werden, dann wird das Personal dafür eingeteilt“, betont SP-Bürgermeister Gerhard Kirchmaier.

Doris Adensam von der Volksschule Heidenreichstein ergänzt: „Während der ersten und letzten drei Ferienwochen wird einmal fix eine Betreuung durch Freizeitpädagogen angeboten.“ Heidenreichstein beteiligt sich außerdem an der Ferienakademie der Kleinregion Nord“.

Programm fast fertig

In Schrems ist schon länger klar, dass eine Ferienbetreuung seitens der Gemeinde angeboten wird. „Die Bedarfserhebung ist im Kindergarten im Laufen. Bei Bedarf wird es auch eine Betreuung für Schulkinder geben“, betont SP-Bürgermeister Karl Harrer. Im „Storchennest“ ist man ebenfalls bereit: „Wenn jemand eine Betreuung braucht, dann sind wir da“, verspricht Tagesbetreuerin Nicole Dressler.

Kindersommer wird abgehalten

Der Schremser Kindersommer soll auch dieses Jahr stattfinden. „Trotz der schwierigen Situation haben wir uns entschlossen, ein Ferienprogramm anzubieten. Damit können wir vielen Eltern helfen und den Kindern Spiel und Spaß bieten“, heißt es seitens der Veranstalter.

Ferienspiel wird angeboten

In Weitra sind laut VP-Bürgermeister Patrick Layr sowohl die Ferienbetreuung als auch die Ferienspiele geplant: „Wir werden die Ferienbetreuung bei Bedarf auch von der dritten bis sechsten Ferienwoche erweitern.“ Laut der Volksschulleiterin Petra Zimmermann-Moser haben sich derzeit 15 Kinder der Volksschule für die Ferienbetreuung gemeldet. „Diese Erhebung hat allerdings vor dem Lockdown stattgefunden. Man muss schauen, ob noch Kinder dazukommen.“

Fix ist die Durchführung des „Weitraer Ferienspieles“ von 27. bis 31. Juli und von 3. bis 7. August für Kinder von fünf bis zwölf Jahren. Anmeldungen unter 02856/5006 oder per Mail an gemeindeamt@weitra.gv.at

Entweder oder

Litschau setzt wieder auf die Betreuung im Kindergarten oder im Spatzennest. Sollte Bedarf im Kindergarten sein, dann stehen beide Varianten zur Verfügung. Das Spatzennest ist auch während der Kindergarten-Ferien geöffnet.

Gemeindeübergreifende Aktion

Die Gemeinden Moorbad Harbach und Unserfrau-Altweitra werden das „Ferienspiel“ gemeindeübergreifend anbieten. Nach dem Erfolg der ersten Aktion im Vorjahr gibt es für Kinder und Jugendliche zehn verschiedene Termine. Das Abschlussfest findet dann in Lauterbach statt.

Auch die Ferienbetreuung soll laut VP-Bürgermeisterin Margit Göll in ihrer Gemeinde Moorbad Harbach durchgehend angeboten werden.