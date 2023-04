Der Mann hatte am frühen Nachmittag laut Polizeimeldung Schweißarbeiten an einem Pflug durchgeführt, als sich aus unbekannter Ursache die Kleidung entzündete und in Brand geriet. Der 80-Jährige erlitt laut ersten Angaben des angeforderten und vor Ort anwesenden Notarztes schwere Verbrennungen.

Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in das AKH Wien geflogen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.