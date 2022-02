Konrad Antoni: Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik

Konrad Antoni war bis zum vergangenen Jänner Bezirksparteivorsitzender der SPÖ. Von 2005 bis 2020 gehörte er dem Gemeinderat von Schrems an, 2008 zog er in den NÖ Landtag ein und wechselte sechs Jahre später bis zur Wahl 2019 als Abgeordneter in den Nationalrat. Die hohe Auszeichnung wurde ihm nun im Zuge einer Festveranstaltung im Palais Epstein verliehen.

„Er hat als Volksvertreter und sozialdemokratischer Funktionär immer vorbildliche Arbeit geleistet und war als Mandatar ein unermüdlicher Kämpfer für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger“, gratulieren seine engsten politischen Wegbegleiter.

