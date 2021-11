Kontaminiert, aber: Ärger um Anzeige zu Pferdekoppel-Masten

„Man wird nur schikaniert“, ärgert sich Rupert Scherzer. Der Mann aus Gopprechts wurde anonym angezeigt, musste daher inzwischen eine komplett neue Umzäunung aufstellen – obwohl sich die alte von vielen anderen im Bezirk nicht unterscheidet, wie er behauptet.

Das Problem: Den Elektrozaun der Koppel grenzte er einst mit kerosinimprägnierten Masten ab. Da die Imprägnierung Probleme im Grundwasser auslöst, wurde das Einsetzen solcher ehemaligen Telegrafenmasten 2006 verboten. Scherzer setzte seine erst 2018 ein. Die Behörde forderte ihn deshalb auf, diese binnen zwei Wochen zu entfernen.

Soweit ärgerlich, aber noch nachvollziehbar. Nur: „Ich bin herumgefahren, sogar bis St. Martin, und überall waren exakt die gleichen Masten mit der selben Imprägnierung eingesetzt. Da zeigte aber niemand an, also passiert auch nichts“, erzählt er. Die anzeigende Person kenne er, glaubt Scherzer an eine Auswisch-Aktion: „Es geht nur darum, mir zu schaden.“ Er suchte Beratung zum Thema, fragte an der Bezirkshauptmannschaft nach. Heraus kam nur, dass er alle anderen auch anzeigen müsste, wenn er Gerechtigkeit wolle. Das komme nicht infrage, will er sich nicht als Vernaderer sehen.

„Nur weil alle anderen zu schnell fahren, heißt das nicht, dass ich auch zu schnell fahren darf“, vergleicht Bezirkshauptmann Stefan Grusch den Sachverhalt. „Es gibt genaue gesetzliche Vorgaben vom Abfallwirtschaftsrecht. Die alten getränkten Telegrafenmasten sind kontaminiertes Material und dürfen nicht mehr verwendet werden.“ Ähnlich sei die Situation mit alten Bahnschwellen, die ebenfalls zu großen Teilen entfernt wurden.